Tirage au sort mondial 2022 / Augustin Senghor loin d’être confiant : « Ce n’est pas un groupe facile… »

Présent à Doha (Qatar) pour le 72 ème congrès de la FIFA, mais aussi pour assister au tirage au sort de la coupe du monde Qatar 2022, Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de football, s’est prononcé sur le sort des Lions.



Malgré la composition assez équilibrée du groupe A, avec le pays organisateur, le Qatar, les Pays-Bas et l’Équateur, le premier vice-président de la CAF reste prudent. « Je pense que c’est un tirage dont on peut dire qu’il n’est pas facile. Ce n'est pas un groupe facile. On un grand pays européen, on a aussi le pays hôte mais je pense que le Sénégal est un pays qui aime relever les challenges. » Les champions d’Afrique veulent briser le plafond de verre.

Justement, Augustin Senghor ne s’en cache pas. « Nous sommes en Coupe du monde pour jouer à fond tous les coups, pas pour faire de la figuration. Nous avons l’équipe pour prendre le train des phases à élimination directe et ce sera le premier objectif, sortir de ce groupe. Et, se fixer un objectif match par match et aller le plus loin possible. Nous avons nos chances, nous croyons en nos forces, en notre équipe… »

Lors de la précédente édition en 2018, les Lions avaient prématurément quitté le mondial après un bon match contre la Pologne (2-1) avant de se faire accrocher par le Japon (2-2) et de plier contre la Colombie (1-0.)