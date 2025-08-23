Thiès : un soupçon de vidéo tourne au drame, un ferrailleur bastonne une femme


Une banale scène de rue a viré au cauchemar à Thiès. Alors qu’il conduisait sa brouette remplie de ferrailles, A. Keita a violemment agressé M. Keita, qu’il soupçonnait de l’avoir filmé à son insu avec son téléphone portable.

 

 

Un malentendu qui dégénère

 

 

Tout est parti d’un geste mal interprété. Voyant le téléphone de M. Keita pointé dans sa direction, le ferrailleur s’est convaincu qu’elle était en train de le filmer. Pris de colère, il lui ordonne de supprimer les prétendues images. Face au refus de la jeune femme, qui assure ne pas l’avoir filmé et rejette la demande de vérifier sa galerie, A. Keita perd tout contrôle.

 

Dans un accès de rage, il la roue de coups. La victime, le visage tuméfié, s’est rendue immédiatement à l’hôpital, où un certificat médical lui a été délivré. Forte de ce document, elle a porté plainte pour coups et blessures volontaires.

 

 

Reconnaissance des faits devant le tribunal

 

 

Inculpé puis placé sous liberté provisoire, A. Keita a comparu lundi dernier devant le tribunal. À la barre, il a reconnu les faits, tandis que M. Keita a maintenu qu’elle n’avait jamais filmé son agresseur. Le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi.

 

 

Le verdict

 

 

Le juge a finalement déclaré A. Keita coupable et l’a condamné à payer une amende ferme de 20 000 FCfa. Une condamnation qui, même modeste sur le plan financier, marque un rappel ferme : la violence physique ne saurait être justifiée par un simple soupçon.

