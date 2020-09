Thiès / Vol de bétail : B.T (63 ans) et O.S (80 ans) passent leur 1ère nuit carcérale à la MAC, 3 autres en cavale...

Les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Thiès viennent de démanteler un réseau de malfrats qui s'activait dans le vol de bétail. Deux d'entre eux B.T (63 ans) et O.S (80 ans) le cerveau ont été placés sous mandat de dépôt et vont passer leur première nuit carcérale à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès.



Les faits remontent au 21 septembre, jour où le propriétaire du bétail résident à Nguékhokh (Mbour) a constaté que le nombre de têtes de son troupeau de bétail avait largement diminué.



Après avoir saisi les limiers qui ont mis en place un dispositif de filature, ces derniers sont tombés sur une information anonyme relative à la vente de 11 boeufs à 3 000 000 FCFA qu'ils n'ont pas tardé à exploiter. Joints au téléphone, la nuit du 22 au 23 septembre, les sieurs O.S et B.T leur donneront rendez-vous au terrain de Foot Mbour 1. Une fois le pactole empoché, O.S et B.T tenteront de s'évader en vain à bord de leur Jakarta. Car, après une course poursuite, O.S et B.T vont tomber de la moto.



L'un armé d'un coupe-coupet et l'autre d'un couteau, vont tenter de se tirer d'affaire mais c'était sans compter avec la détermination des limiers qui ont fini par les mettre hors d'état de nuire. Ils ont été déférés devant le parquet et placés sous mandat de dépôt. Trois d'entre eux sont activement recherchés. Les 11 boeufs volés, renseigne notre source, ont été retrouvés cachés à la réserve de Bandia (Mbour) entre les mains d'un berger.