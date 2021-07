Thiès / Pose de la 1ère pierre de la mosquée : Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké invite les musulmans à s'armer de détermination et d'engagement dans la perpétuation de tels actes.

Le porte-parole du Khalife des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, vient de procéder à la pose de la première pierre de la mosquée Muxadimatoul Xidma dans la cité du rail. Un lieu de culte dont les donateurs sont Dame Ndiaye et sa famille.



Plusieurs autorités coutumières, religieuses et administratives ont pris part à cet important évènement à caractère religieux. En effet, c'est Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides qui a baptisé ladite mosquée Muxadimatul Xidma. Une occasion pour Serigne Bass Abdou Khadre d'encourager la communauté musulmane à s'armer de détermination et d'engagement dans la perpétuation de tels actes.



Lesquels, estiment-ils, contrairement aux autres qui construisent des monuments pour leurs plaisirs terrestres, les différencient des musulmans. Il a également invité les croyants à raffermir leur détermination et leurs bonnes actions dans leurs comportements de tous les jours.



Par ailleurs, le porte-parole des mourides en a aussi profité pour magnifier le rôle joué par le représentant du Khalife des mourides, Serigne Saliou Touré à Thiès, de Serigne Khadim Lô Gaydel avant de remercier le khalife de la famille Ndiéguène, Serigne Mounirou Ndiéguène, le gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao entre autres...