Thiès : l'ancien coordinateur départemental du Parti "Les Serviteurs" rejoint le camp du président Diomaye Faye

Cette décision fait suite à plusieurs échanges avec des responsables locaux dont le ministre en charge de l'élevage. "Nous avons décidé de travailler ensemble pour accompagner Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye", a-t-il déclaré.

L’ancien responsable des Serviteurs explique son départ par la nécessité, selon lui, d’accompagner le pouvoir dans la conduite des affaires publiques. "Ce qui m’a motivé à quitter Les Serviteurs, c’est ma volonté de soutenir le président de la République. Au regard de la situation du pays, il faut l’accompagner pour construire un nouveau Sénégal », a-t-il affirmé.

La rencontre a également été marquée par une forte mobilisation des femmes, notamment des responsables de groupements et d’associations locales...