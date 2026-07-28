Thiès : l'ancien coordinateur départemental du Parti "Les Serviteurs" rejoint le camp du président Diomaye Faye

Le camp du président Bassirou Diomaye Faye vient d'enregistrer un nouveau renfort à Thiès, avec l'arrivée de Bara Diop, ancien coordinateur départemental des Serviteurs, qui a annoncé son ralliement à Kiiraay.
Cette décision fait suite à plusieurs échanges avec des responsables locaux dont le ministre en charge de l'élevage. "Nous avons décidé de travailler ensemble pour accompagner Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye", a-t-il déclaré.
L’ancien responsable des Serviteurs explique son départ par la nécessité, selon lui, d’accompagner le pouvoir dans la conduite des affaires publiques. "Ce qui m’a motivé à quitter Les Serviteurs, c’est ma volonté de soutenir le président de la République. Au regard de la situation du pays, il faut l’accompagner pour construire un nouveau Sénégal », a-t-il affirmé.
La rencontre a également été marquée par une forte mobilisation des femmes, notamment des responsables de groupements et d’associations locales...
Autres articles
-
Logement Social : La BHS à l’écoute des Coopératives
-
À Bamako, le PR Diomaye Faye réaffirme le « soutien indéfectible » du Sénégal au Mali : « Le Mali peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal »
-
Haute cour de Justice / Ismaila Madior Fall décèle des failles : « Elle ne devait pas être là… et il faut s’employer à la réformer… »
-
Crise de la presse : Le ministre de la Communication Bacary Sarr reçoit le CDEPS et promet des solutions aux difficultés du secteur
-
Politique - Abdou Mbow raille les maires de Thiès : « Guissenagne né Thiès, ronds-points rek laniouy défare ».