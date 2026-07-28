Thiès : l'ancien coordinateur départemental du Parti "Les Serviteurs" rejoint le camp du président Diomaye Faye


Le camp du président Bassirou Diomaye Faye vient d'enregistrer un nouveau renfort à Thiès, avec l'arrivée de Bara Diop, ancien coordinateur départemental des Serviteurs, qui a annoncé son ralliement à Kiiraay.
 
Cette décision fait suite à plusieurs échanges avec des responsables locaux dont le ministre en charge de l'élevage. "Nous avons décidé de travailler ensemble pour accompagner Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye", a-t-il déclaré.
 
L’ancien responsable des Serviteurs explique son départ par la nécessité, selon lui, d’accompagner le pouvoir dans la conduite des affaires publiques. "Ce qui m’a motivé à quitter Les Serviteurs, c’est ma volonté de soutenir le président de la République. Au regard de la situation du pays, il faut l’accompagner pour construire un nouveau Sénégal », a-t-il affirmé.
 
La rencontre a également été marquée par une forte mobilisation des femmes, notamment des responsables de groupements et d’associations locales...
 
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Mardi 28 Juillet 2026
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