La route de l’enfer » replonge dans le chaos : les pluies isolent encore Labgar et ses environs

Les pluies tombées samedi et dimanche ont de nouveau mis en lumière la dégradation avancée de la route reliant Linguère à Labgar, en passant par Kadji, Kholkhol et Dodji. Des images transmises à notre rédaction par un témoin montrent une chaussée envahie par les eaux, où les véhicules peinent à circuler dans des conditions particulièrement difficiles. Cette situation relance les préoccupations des populations riveraines, qui plaident depuis plusieurs années pour la réalisation de la route Linguère, Djoum via Labgar, considérée comme un levier essentiel pour le désenclavement et le développement de cette partie du pays.
Autres articles
-
Thiès- Élargissement de la protection sociale: L'État promeut l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'AMU
-
Dabaly- El Telentón 2026 : Le maire Samba Sall réclame plus d'infrastructures et de financement pour sa commune
-
Guerre au Soudan: l'armée reprend le contrôle d'une autoroute majeure vers El-Obeid (sources militaires)
-
Touba Almadies : après une vingtaine d'années de combat, l’ARTA obtient l’annulation d’un arrêté ministériel par la Cour suprême
-
Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar