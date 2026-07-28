Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye accueilli par Assimi Goïta pour une visite de travail et de solidarité au Mali

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé ce mardi 28 juillet 2026 à Bamako pour une visite de travail et de solidarité de 24 heures. Accueilli avec les honneurs par le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, le chef de l’État sénégalais doit s’entretenir avec son homologue sur plusieurs sujets d’intérêt commun.


Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye accueilli par Assimi Goïta pour une visite de travail et de solidarité au Mali
Une arrivée sous les honneurs à Bamako
 
Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a entamé, ce mardi 28 juillet 2026, une visite de travail et de solidarité en République du Mali.
 
Le chef de l’État sénégalais a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international Président Modibo Keïta de Bamako par le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta.
 
L’avion présidentiel sénégalais a atterri aux environs de 9 h 50. À sa descente, Bassirou Diomaye Faye a été reçu au bas de la passerelle par son homologue malien, avec tous les honneurs dus à son rang.
 
Cette visite officielle, prévue pour une durée de 24 heures, s’inscrit dans une dynamique de concertation et de solidarité entre le Sénégal et le Mali.
 
Hymnes nationaux et revue des troupes
 
Après les premières poignées de main protocolaires, les deux chefs d’État ont pris part à la cérémonie officielle d’accueil.
 
Les hymnes nationaux du Sénégal et du Mali ont été exécutés, avant la revue des troupes par les présidents Bassirou Diomaye Faye et Assimi Goïta.
 
Les deux dirigeants ont ensuite procédé à la salutation des corps constitués et des personnalités mobilisées pour l’accueil de la délégation sénégalaise.
 
Cette séquence protocolaire a marqué le début officiel de la visite du président sénégalais sur le sol malien.
 
Premiers échanges dans le salon d’honneur
 
À l’issue de la cérémonie d’accueil, le président Assimi Goïta a conduit Bassirou Diomaye Faye dans le salon d’honneur de l’aéroport international Président Modibo Keïta.
 
Les deux chefs d’État y ont échangé quelques mots cordiaux avant leur départ en direction du palais de Koulouba, siège de la présidence malienne.
 
Ces premiers échanges ont précédé les discussions officielles inscrites au programme de cette visite de travail.
 
Un tête-à-tête au palais de Koulouba
 
Au cours de son séjour à Bamako, Bassirou Diomaye Faye doit avoir un entretien en tête-à-tête avec le général Assimi Goïta.
 
Les discussions entre les deux dirigeants porteront sur des sujets d’intérêt commun. Le contenu détaillé des échanges n’a toutefois pas été précisé dans le texte communiqué.
 
Après ce tête-à-tête, les discussions seront élargies aux membres des délégations sénégalaise et malienne.
 
Cette rencontre devrait permettre aux deux parties d’échanger sur les relations entre Dakar et Bamako ainsi que sur les différents enjeux intéressant les deux pays.
 
Une visite placée sous le signe de la solidarité
 
La présence du président sénégalais à Bamako est officiellement présentée comme une visite de travail et de solidarité.
 
Elle traduit la volonté des autorités sénégalaises et maliennes de maintenir le dialogue et les concertations au plus haut niveau entre les deux États.
 
À travers cette visite de 24 heures, Bassirou Diomaye Faye et Assimi Goïta entendent poursuivre les échanges sur les questions communes et renforcer les liens entre le Sénégal et le Mali.
 
Le déplacement du chef de l’État sénégalais constitue ainsi une nouvelle séquence diplomatique entre Dakar et Bamako, dans un contexte où la coopération et le dialogue entre les États de la sous-région demeurent des enjeux majeurs.
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Mardi 28 Juillet 2026
Dakaractu



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