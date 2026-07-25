Serigne Gueye Diop sur la création du parti KIIRAAY: « C’est un jour historique pour la trajectoire politique du Sénégal »


Réagissant au lancement de KIIRAAY - Les Patriotes Républicains, le ministre Serigne Gueye Diop a salué ce qu’il a qualifié de « jour historique où le Sénégal s’est trouvé une nouvelle trajectoire politique ». Pour le ministre, le choix du nom du parti et de sa devise n’est pas anodin et traduit l’ampleur de l’impact que la nouvelle formation entend avoir sur les Sénégalais.
 
Cette réaction s’ajoute à celles d’autres responsables présents au King Fahd Palace lors de l’Assemblée générale constitutive présidée par Bassirou Diomaye Faye, dans un moment marqué par la transformation de la coalition « Diomaye Président » en parti politique structuré. Elle traduit selon le ministre du commerce, l’adhésion affichée d’une partie du gouvernement au nouveau projet présidentiel, dans un contexte où la recomposition de la majorité s’accompagne d’une clarification des choix politiques de chacun de ses membres.
 
En insistant sur la portée symbolique du nom KIIRAAY et de sa devise « La patrie d’abord », Serigne Gueye Diop s’inscrit dans la ligne du discours fondateur prononcé par le chef de l’État, qui avait lui-même présenté la nouvelle formation comme porteuse d’une exigence éthique et d’un projet de transformation dépassant le cadre partisan.
Autres articles
Samedi 25 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Cheikh A. Tidiane Thiam, KIIRAAY - Les Patriotes : « Nous avons un Parti à caractère inclusif… la dynamique à Pikine est déjà engagée »

Cheikh A. Tidiane Thiam, KIIRAAY - Les Patriotes : « Nous avons un Parti à caractère inclusif… la dynamique à Pikine est déjà engagée » - 25/07/2026

Journée de nettoiement à la gare routière de Thiès: les ouvriers de la région sensibilisent les chauffeurs sur la sécurité routière en cette veille de Magal...

Journée de nettoiement à la gare routière de Thiès: les ouvriers de la région sensibilisent les chauffeurs sur la sécurité routière en cette veille de Magal... - 25/07/2026

Gagnick- Commémoration des évènements de Babonda 1995 : Plaidoyer pour plus de reconnaissance aux soldats tombés

Gagnick- Commémoration des évènements de Babonda 1995 : Plaidoyer pour plus de reconnaissance aux soldats tombés - 25/07/2026

Socium/ Chèques, faux salariés et transferts Wave : le responsable financier soupçonné d’avoir siphonné au moins 400 millions de FCFA

Socium/ Chèques, faux salariés et transferts Wave : le responsable financier soupçonné d’avoir siphonné au moins 400 millions de FCFA - 25/07/2026

Nguélou- Amélioration de la qualité du service: Vers la mise en place d’un comité de suivi de gestion de l’eau pour mieux rapprocher Flex’Eau et les usagers

Nguélou- Amélioration de la qualité du service: Vers la mise en place d’un comité de suivi de gestion de l’eau pour mieux rapprocher Flex’Eau et les usagers - 25/07/2026

« Le yamba, c’est mon péché mignon » : arrêté avec 21 « képas », D.Mady Cissokho condamné à un an de prison ferme

« Le yamba, c’est mon péché mignon » : arrêté avec 21 « képas », D.Mady Cissokho condamné à un an de prison ferme - 25/07/2026

MBOUR : LE PRÉFET INTERDIT LA VENTE DE CARTES DE PASTEF AU MARCHÉ CENTRAL ET AU QUAI DE PÊCHE

MBOUR : LE PRÉFET INTERDIT LA VENTE DE CARTES DE PASTEF AU MARCHÉ CENTRAL ET AU QUAI DE PÊCHE - 25/07/2026

Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte

Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte - 24/07/2026

Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal

Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal - 24/07/2026

TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms

TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms - 24/07/2026

Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye.

Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye. "Un Parti qui n'existe pas encore"! - 23/07/2026

Infractions financières et avoirs criminels : Plus de 50 milliards recouvrés en mars 2026

Infractions financières et avoirs criminels : Plus de 50 milliards recouvrés en mars 2026 - 23/07/2026

Dette et financement : Le fort plaidoyer de Macky Sall qui appelle à « un cadre équitable » à l’ONU

Dette et financement : Le fort plaidoyer de Macky Sall qui appelle à « un cadre équitable » à l’ONU - 23/07/2026

Macky Sall à l’ONU / Mame Mbaye Niang sans ambages: « C’est une chance pour l’Afrique… son retour au Sénégal était opportun… Diomaye a posé un acte de grandeur… »

Macky Sall à l’ONU / Mame Mbaye Niang sans ambages: « C’est une chance pour l’Afrique… son retour au Sénégal était opportun… Diomaye a posé un acte de grandeur… » - 23/07/2026

Éducation : Création du « FAFE », un fonds autonome pour financer les réformes du secteur

Éducation : Création du « FAFE », un fonds autonome pour financer les réformes du secteur - 23/07/2026

Élections locales: Khouraïchi Thiam vise la Mairie de Dakar

Élections locales: Khouraïchi Thiam vise la Mairie de Dakar - 23/07/2026

Gare ferroviaire de Thiès : Les ex-temporaires tiennent un sit-in, bloquent le trafic et indexent la responsabilité de l'État

Gare ferroviaire de Thiès : Les ex-temporaires tiennent un sit-in, bloquent le trafic et indexent la responsabilité de l'État - 23/07/2026

Keur Massar/ Massage « thérapeutique » : une séance de massage finit devant la Chambre criminelle, dix ans requis contre É.Mb .Guèye pour agression sexuelle

Keur Massar/ Massage « thérapeutique » : une séance de massage finit devant la Chambre criminelle, dix ans requis contre É.Mb .Guèye pour agression sexuelle - 23/07/2026

Thiaroye-sur-Mer : accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs sous la menace de chiens, Nd.Sow risque 20 ans de réclusion

Thiaroye-sur-Mer : accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs sous la menace de chiens, Nd.Sow risque 20 ans de réclusion - 23/07/2026

BCEAO / Croissance de 6,7%, inflation nulle et lancement de PI-SPI: Face aux incertitudes mondiales, l’UEMOA affiche une santé insolente en 2025

BCEAO / Croissance de 6,7%, inflation nulle et lancement de PI-SPI: Face aux incertitudes mondiales, l’UEMOA affiche une santé insolente en 2025 - 22/07/2026

Bulletin statistique de la dette : le rapport Forvis Mazars toujours caché, un déficit de transparence qui nourrit les interrogations sur la gestion de la dette du Sénégal

Bulletin statistique de la dette : le rapport Forvis Mazars toujours caché, un déficit de transparence qui nourrit les interrogations sur la gestion de la dette du Sénégal - 22/07/2026

Fondation Air France au Sénégal : les associations bénéficiaires témoignent d’une solidarité qui touche des milliers de vies

Fondation Air France au Sénégal : les associations bénéficiaires témoignent d’une solidarité qui touche des milliers de vies - 22/07/2026

Économie: Baye Ciss décroche un financement d'un demi-milliard au profit du Réseau des femmes de développement de Kaolack

Économie: Baye Ciss décroche un financement d'un demi-milliard au profit du Réseau des femmes de développement de Kaolack - 22/07/2026

Magal de Touba 2026 / L’hôpital Matlabul Fawzeini déploie plus de 600 soignants pour 5 jours de gratuité totale dès le 31 juillet

Magal de Touba 2026 / L’hôpital Matlabul Fawzeini déploie plus de 600 soignants pour 5 jours de gratuité totale dès le 31 juillet - 22/07/2026

Talibé de 10 ans ligoté et battu à mort à Jaxaay : dix ans de réclusion requis contre le maître coranique

Talibé de 10 ans ligoté et battu à mort à Jaxaay : dix ans de réclusion requis contre le maître coranique - 22/07/2026

Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie

Anse-Bernard : disparu pendant une baignade, un mécanicien de 21 ans retrouvé sans vie - 22/07/2026

Ndamatou : un apprenti chauffeur de 16 ans déféré après l’agression sexuelle présumée sur un garçon de 8 ans

Ndamatou : un apprenti chauffeur de 16 ans déféré après l’agression sexuelle présumée sur un garçon de 8 ans - 22/07/2026

Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité

Keur-Massar/ Faux ticket de loterie : il invente un gain de 16 millions pour soutirer un million à un retraité - 22/07/2026

PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance

PDEC : Moussa Balla Fofana annonce près de 50 milliards FCFA pour accélérer le développement économique de la Casamance - 22/07/2026

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur

Viol présumé sur une jeune femme déficiente mentale : le procureur réclame 15 ans contre un chauffeur - 21/07/2026

RSS Syndication