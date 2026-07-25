Serigne Gueye Diop sur la création du parti KIIRAAY: « C’est un jour historique pour la trajectoire politique du Sénégal »

Réagissant au lancement de KIIRAAY - Les Patriotes Républicains, le ministre Serigne Gueye Diop a salué ce qu’il a qualifié de « jour historique où le Sénégal s’est trouvé une nouvelle trajectoire politique ». Pour le ministre, le choix du nom du parti et de sa devise n’est pas anodin et traduit l’ampleur de l’impact que la nouvelle formation entend avoir sur les Sénégalais.



Cette réaction s’ajoute à celles d’autres responsables présents au King Fahd Palace lors de l’Assemblée générale constitutive présidée par Bassirou Diomaye Faye, dans un moment marqué par la transformation de la coalition « Diomaye Président » en parti politique structuré. Elle traduit selon le ministre du commerce, l’adhésion affichée d’une partie du gouvernement au nouveau projet présidentiel, dans un contexte où la recomposition de la majorité s’accompagne d’une clarification des choix politiques de chacun de ses membres.



En insistant sur la portée symbolique du nom KIIRAAY et de sa devise « La patrie d’abord », Serigne Gueye Diop s’inscrit dans la ligne du discours fondateur prononcé par le chef de l’État, qui avait lui-même présenté la nouvelle formation comme porteuse d’une exigence éthique et d’un projet de transformation dépassant le cadre partisan.