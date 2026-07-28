Bassirou Diomaye Faye à Bamako : Premier test diplomatique pour le président en exercice de la CEDEAO

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye effectue ce mardi 28 juillet 2026 une visite de travail et de solidarité de vingt-quatre heures à Bamako, où il doit rencontrer le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta. Ce déplacement constitue le premier voyage du chef de l’État sénégalais depuis sa désignation, le 19 juillet dernier, à la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, moins de dix jours après avoir pris la tête tournante de l’organisation.







L’enjeu est de taille. Il s’agit du premier déplacement du chef de l’État sénégalais à Bamako depuis son accession à la présidence en exercice de la CEDEAO, une mission qui intervient dans un contexte régional marqué par la recomposition des équilibres politiques et sécuritaires au Sahel. Le dossier le plus sensible reste celui des relations entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger depuis leur retrait de l’organisation régionale. Si les divergences institutionnelles ayant conduit au retrait des trois pays demeurent une réalité politique, les échanges diplomatiques se sont progressivement orientés vers une approche plus pragmatique, privilégiant le dialogue sur les questions d’intérêt commun.







Diomaye n’est pas ainsi, un nouveau venu sur ce dossier. Dès juillet 2024, il avait été mandaté par la CEDEAO pour négocier avec l’AES, sans parvenir à un accord. Depuis mars, ce sont les discussions menées par l’ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté, pour le compte de l’organisation, qui font office de canal principal, un mandat dont le renouvellement est actuellement en question. La visite de ce mardi s’inscrit donc dans la continuité de cet engagement personnel du chef de l’État sénégalais sur la question sahélienne, lui qui avait déjà choisi Bamako comme étape de sa première tournée sous-régionale, en mai 2024, où il avait pris soin de préciser qu’il ne se positionnait pas en médiateur.







Sur le fond, les discussions devraient porter sur le renforcement du dialogue et de la coopération entre les deux pays, avec un accent mis sur les questions de sécurité, d’économie et les défis humanitaires, dans un Sahel toujours confronté à une instabilité sécuritaire persistante et à des réformes institutionnelles en cours au Mali.

