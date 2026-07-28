TOUBA / Sabotage du réseau d’eau à Ndamatou 2, l’OFOR et la mairie déposent une plainte collective… Une association promet de soutenir les accusés .

Le 27 juillet 2026, une plainte collective a été officiellement déposée à la mairie de Touba Mosquée contre deux riverains du quartier Ndamatou 2. L'Office des Forages Ruraux (OFOR), le service de gestion Maou Rahmati et la commune de Touba accusent Mor Thiam et Modou Ba d'avoir fermé sans autorisation les vannes du réseau public d'approvisionnement en eau potable.



Selon le document officiel transmis par les plaignants, les deux intéressés ont procédé, de manière volontaire et sans aucune autorisation préalable, à la fermeture des vannes desservant le quartier Ndamatou 2. Cet agissement, effectué en dehors de tout cadre réglementaire et sans l’avis des services techniques compétents, est qualifié par les autorités d’ « atteinte grave au fonctionnement d'une infrastructure publique essentielle ».



La conséquence immédiate de cette manœuvre a été une perturbation drastique du service public de l'eau. Les coupures répétées et la baisse significative de la pression ont plongé près de la moitié du quartier Ndamatou 2 dans une pénurie d'eau préjudiciable pour les populations locales. L'action a compromis la continuité du service public sur lequel les habitants comptent au quotidien.



Face à l'urgence de la situation, les équipes techniques de l'OFOR et de Maou Rahmati , confie le document tombé entre les mains de DakarActu, ont dû intervenir pour procéder à la réouverture des vannes et rétablir la distribution normale de l'eau. Lors de cette opération, les agents ont pu constater matériellement la fermeture irrégulière des vannes et mesurer l'ampleur des conséquences sur le réseau.



Au regard de la gravité des faits et de l'ampleur des préjudices subis par les usagers, les structures plaignantes ont décidé de franchir le pas judiciaire. Elles sollicitent officiellement l'ouverture de poursuites judiciaires à l'encontre de Mor Thiam et Modou Ba, ainsi que l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur. Une manière pour les autorités de prévenir toute récidive et d'assurer la protection des réseaux d'eau potable contre toute intervention illégale et non autorisée à l'avenir. Toutefois , une structure dénommée « Taxawu Ndoxum Touba » promet de soutenir les personnes accusées . Affaire à suivre ….