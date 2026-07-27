Touba Almadies : après une vingtaine d'années de combat, l’ARTA obtient l’annulation d’un arrêté ministériel par la Cour suprême

Après près de 20 années de combat judiciaire, l’Association des Résidents de Touba Almadies (Cité Cheikh Amar des Mamelles) (ARTA) annonce une victoire devant la Cour suprême. Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2026, la Première Chambre administrative de la haute juridiction a annulé l’arrêté ministériel n°004587 du 6 mars 2019, qui avait modifié le lotissement de Touba Almadies et autorisé un changement de destination de certains espaces d’équipements, selon le communiqué de l’association.
L’ARTA considère cette décision comme une victoire pour les résidents et pour le respect de l’État de droit. L’association affirme avoir engagé plusieurs démarches administratives avant de saisir la justice, estimant que les modifications apportées au lotissement portaient atteinte aux droits des acquéreurs et aux espaces d’équipements prévus lors de la création du lotissement en 2008.
Après la notification de la décision aux différentes autorités et parties concernées, l’ARTA appelle désormais à son exécution. L’association remercie notamment la Justice sénégalaise, le maire de Ouakam, les avocats ayant défendu le dossier, ainsi que les résidents pour leur mobilisation et leurs cotisations durant près de deux décennies. Elle dit vouloir poursuivre son action dans le respect des institutions, de la loi et de l’intérêt général.
Après la notification de la décision aux différentes autorités et parties concernées, l’ARTA appelle désormais à son exécution. L’association remercie notamment la Justice sénégalaise, le maire de Ouakam, les avocats ayant défendu le dossier, ainsi que les résidents pour leur mobilisation et leurs cotisations durant près de deux décennies. Elle dit vouloir poursuivre son action dans le respect des institutions, de la loi et de l’intérêt général.
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