Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar

Une opération menée dans la nuit du 24 au 25 juillet 2026 par la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar a conduit à l’interpellation de six personnes et à la saisie de haschich, de centaines de pilules d’ecstasy et de sachets de kush. Selon Libération, les enquêteurs ont remonté progressivement la chaîne à partir d’un renseignement concernant un certain « Fadel », avant d’organiser plusieurs transactions surveillées.


Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar
Une opération nocturne dans trois quartiers de Dakar
 
L’opération s’est déroulée entre 18h30 et 2h30 dans les secteurs de Ouakam, Point E et Grand-Dakar.
 
Selon Libération, les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar ont interpellé six personnes : quatre Sénégalais et deux ressortissants gambiens.
 
Les suspects cités par le journal sont Samba Abdoulaye Guèye, 29 ans, livreur domicilié à Ouakam ; Virginie Penda Ndour, 29 ans, femme de ménage domiciliée à Keur Massar ; Mouhamed Fallilou Diallo, 31 ans, électricien domicilié à Ouakam ; Saidou Bah, 27 ans, chauffeur de passage à Dakar ; Oumar Ba, 31 ans, vendeur de véhicules domicilié à Grand-Dakar ; et Boubacar Diallo, 50 ans, conducteur de « Thiak-Thiak » domicilié à Grand-Dakar.
 
Un renseignement met les enquêteurs sur la piste de « Fadel »
 
L’affaire aurait démarré avec l’exploitation d’un renseignement faisant état des activités d’un individu surnommé « Fadel ».
 
Celui-ci était présenté comme très actif dans le trafic de haschich et détenteur d’une importante quantité de drogue stockée dans un appartement meublé.
 
Les informations recueillies faisaient également état d’activités dans les secteurs d’Ouakam, Ngor et des Almadies.
 
Afin de vérifier ces renseignements, un élément de l’OCRTIS aurait réussi à passer une commande de 15 grammes de haschich pour 150 000 FCFA, par l’intermédiaire de Samba Abdoulaye Guèye.
 
Un rendez-vous fixé à Ouakam
 
Les agents ont alors choisi l’entrée de la Cité Mbakiyou Faye, à Ouakam, comme lieu de transaction.
 
Quelques instants après leur arrivée, Virginie Penda Ndour, présentée par Libération comme une proche du suspect recherché, serait arrivée sur place pour procéder à la livraison.
 
L’intervention policière a permis son interpellation.
 
L’exploitation d’un téléphone Android découvert en sa possession a ensuite orienté les policiers vers un appartement meublé.
 
Haschich, balances et matériel de conditionnement
 
La perquisition de l’appartement a permis, selon le journal, de découvrir 15 grammes de haschich.
 
Les enquêteurs y auraient également retrouvé du matériel de conditionnement, deux balances électroniques destinées au pesage de la drogue ainsi que deux rouleaux de papier utilisables pour son emballage.
 
Interrogée sur l’origine du produit, Virginie Penda Ndour aurait déclaré avoir été mandatée par son compagnon surnommé « Fadel ».
 
Elle l’aurait alors appelé pour le rassurer sur le déroulement de la transaction.
 
« Fadel » se présente et tombe dans le dispositif
 
Quelques instants plus tard, l’homme recherché se serait présenté devant l’immeuble sur une moto Liberty 150.
 
Il a immédiatement été interpellé.
 
Selon Libération, les enquêteurs l’ont identifié comme étant Mouhamed Fallilou Diallo.
 
Celui-ci aurait reconnu être le propriétaire de la drogue et aurait désigné comme fournisseur un ressortissant gambien prénommé « Oumar », domicilié à Grand-Dakar.
 
Une deuxième commande de 100 grammes
 
Mouhamed Fallilou Diallo aurait alors accepté de coopérer avec les agents.
 
Il a pris contact avec son présumé fournisseur, qui aurait accepté une nouvelle commande portant cette fois sur 100 grammes de haschich pour 300 000 FCFA.
 
Le rendez-vous est fixé dans un bar-restaurant dénommé « Le Jardin », au Point E.
 
Oumar Ba y est interpellé alors qu’il se trouve dans un véhicule Volkswagen immatriculé en Gambie.
 
Les policiers saisissent sur lui trois téléphones portables, dont deux smartphones Android, ainsi qu’une somme de 25 000 FCFA.
 
Deux autres hommes arrivent pour prendre des nouvelles
 
Selon Libération, Oumar Ba aurait refusé dans un premier temps de collaborer avec les policiers.
 
La situation évolue lorsque deux de ses connaissances, Boubacar Diallo et son chauffeur Saidou Bah, se présentent à bord d’un scooter pour s’enquérir de la situation.
 
Boubacar Diallo aurait expliqué aux enquêteurs qu’il hébergeait Oumar Ba ainsi que Saidou Bah à son domicile.
 
Les policiers lui demandent alors de les conduire dans sa chambre pour une perquisition.
 
280 pilules d’ecstasy et 13 sachets de kush dans une poubelle
 
La perquisition apporte un nouvel élément majeur au dossier.
 
Les policiers découvrent 13 sachets de kush et 280 pilules d’ecstasy, soigneusement dissimulés dans une poubelle se trouvant dans les toilettes de la chambre, rapporte Libération.
 
Questionné sur la propriété des stupéfiants, Oumar Ba aurait déclaré qu’ils lui appartenaient, sans donner davantage de précisions.
 
Au total, l’opération a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 16,5 grammes de haschich, 280 pilules d’ecstasy et 13 sachets de kush.
 
Six suspects en garde à vue
 
Les six personnes mises en cause ont été placées en garde à vue pour les infractions visées par l’enquête, notamment association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogues — haschich, ecstasy et kush — ainsi que blanchiment de capitaux, selon Libération.
 
Les stupéfiants, le véhicule, les motos, l’argent, les téléphones et différents accessoires saisis ont été placés sous scellés.
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Lundi 27 Juillet 2026
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