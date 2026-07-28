Politique - Abdou Mbow raille les maires de Thiès : « Guissenagne né Thiès, ronds-points rek laniouy défare ».

Le coordinateur de la section communale de l'APR à Thiès, Abdou Mbow, a jeté des piques dans le camp des maires de Thiès par rapport à « leurs soi-disant bilans ». « Il faut que ma wakh Thiessois yi aussi, né maires youfi nek dagneléne di nakhéé béne bire moy ay lampes », a-t-il d'emblée lancé.



Avant d'ajouter que, lors de la fête du 4 Avril passé, l'État avait dégagé un budget pour qu'on puisse installer des lampes et réaliser des pavés sur l'avenue Caen. « Je vous dis que les routes qui sont là, c'est Promovilles qui les a réalisées. Ce sont des réalisations du Président Macky Sall. C'est en 1996 qu'on a eu un programme de 100 000 lampadaires. Les lampadaires qui sont dans les quartiers font partie de notre bilan. Que personne ne s'approprie nos réalisations », a martelé l'honorable député.



Abdou Mbow n'a pas manqué de railler les maires de Thiès. « Ce qu'ils peuvent faire, ces maires-là, c'est de réaliser des ronds-points. Ils ne font que des ronds-points [...]. Guissenagne né Thiès, ronds-points rek laniouy défare », a-t-il lancé, avant de réitérer l'ambition de l'APR de gagner les différentes mairies qui sont dans la commune et le département de Thiès.

À rappeler qu'Abdou Mbow a tenu ces propos ce week-end, lors de la conférence publique de l'APR à Thiès...

