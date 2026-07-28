Politique - Abdou Mbow raille les maires de Thiès : « Guissenagne né Thiès, ronds-points rek laniouy défare ».


Le coordinateur de la section communale de l'APR à Thiès, Abdou Mbow, a jeté des piques dans le camp des maires de Thiès par rapport à « leurs soi-disant bilans ». « Il faut que ma wakh Thiessois yi aussi, né maires youfi nek dagneléne di nakhéé béne bire moy ay lampes », a-t-il d'emblée lancé.

Avant d'ajouter que, lors de la fête du 4 Avril passé, l'État avait dégagé un budget pour qu'on puisse installer des lampes et réaliser des pavés sur l'avenue Caen. « Je vous dis que les routes qui sont là, c'est Promovilles qui les a réalisées. Ce sont des réalisations du Président Macky Sall. C'est en 1996 qu'on a eu un programme de 100 000 lampadaires. Les lampadaires qui sont dans les quartiers font partie de notre bilan. Que personne ne s'approprie nos réalisations », a martelé l'honorable député.

Abdou Mbow n'a pas manqué de railler les maires de Thiès. « Ce qu'ils peuvent faire, ces maires-là, c'est de réaliser des ronds-points. Ils ne font que des ronds-points [...]. Guissenagne né Thiès, ronds-points rek laniouy défare », a-t-il lancé, avant de réitérer l'ambition de l'APR de gagner les différentes mairies qui sont dans la commune et le département de Thiès.
À rappeler qu'Abdou Mbow a tenu ces propos ce week-end, lors de la conférence publique de l'APR à Thiès...

Autres articles
Mardi 28 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Bassirou Diomaye Faye à Bamako : Premier test diplomatique pour le président en exercice de la CEDEAO

Bassirou Diomaye Faye à Bamako : Premier test diplomatique pour le président en exercice de la CEDEAO - 28/07/2026

Enseignement supérieur : Le ministre des Infrastructures,Déthié Fall et Boubacar Camara réceptionnent de nouvelles infrastructures à Fatick et Kaffrine

Enseignement supérieur : Le ministre des Infrastructures,Déthié Fall et Boubacar Camara réceptionnent de nouvelles infrastructures à Fatick et Kaffrine - 28/07/2026

Diomaye–Sonko /Mbaye Dione accuse le sommet de l’État de détourner l’attention des Sénégalais en pleine crise : « Une diversion pour masquer l’échec du pouvoir »

Diomaye–Sonko /Mbaye Dione accuse le sommet de l’État de détourner l’attention des Sénégalais en pleine crise : « Une diversion pour masquer l’échec du pouvoir » - 28/07/2026

3 animateurs de « Feeñal Digital » gardés à vue par la DSC pour « Offense au Chef de l’État »

3 animateurs de « Feeñal Digital » gardés à vue par la DSC pour « Offense au Chef de l’État » - 28/07/2026

Visites surprises dans les prisons : l'ONLPL change de méthode et met les lieux de privation de liberté sous surveillance permanente

Visites surprises dans les prisons : l'ONLPL change de méthode et met les lieux de privation de liberté sous surveillance permanente - 28/07/2026

TOUBA / Sabotage du réseau d’eau à Ndamatou 2, l’OFOR et la mairie déposent une plainte collective… Une association promet de soutenir les accusés .

TOUBA / Sabotage du réseau d’eau à Ndamatou 2, l’OFOR et la mairie déposent une plainte collective… Une association promet de soutenir les accusés . - 28/07/2026

MAGAL DE TOUBA 2026- Vers un Plan de Gestion de la Mobilité ambitieux pour sortir d'une congestion chronique devenue intenable.

MAGAL DE TOUBA 2026- Vers un Plan de Gestion de la Mobilité ambitieux pour sortir d'une congestion chronique devenue intenable. - 28/07/2026

La route de l’enfer » replonge dans le chaos : les pluies isolent encore Labgar et ses environs

La route de l’enfer » replonge dans le chaos : les pluies isolent encore Labgar et ses environs - 27/07/2026

Thiès- Élargissement de la protection sociale: L'État promeut l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'AMU

Thiès- Élargissement de la protection sociale: L'État promeut l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'AMU - 27/07/2026

Dabaly- El Telentón 2026 : Le maire Samba Sall réclame plus d'infrastructures et de financement pour sa commune

Dabaly- El Telentón 2026 : Le maire Samba Sall réclame plus d'infrastructures et de financement pour sa commune - 27/07/2026

Guerre au Soudan: l'armée reprend le contrôle d'une autoroute majeure vers El-Obeid (sources militaires)

Guerre au Soudan: l'armée reprend le contrôle d'une autoroute majeure vers El-Obeid (sources militaires) - 27/07/2026

Touba Almadies : après une vingtaine d'années de combat, l’ARTA obtient l’annulation d’un arrêté ministériel par la Cour suprême

Touba Almadies : après une vingtaine d'années de combat, l’ARTA obtient l’annulation d’un arrêté ministériel par la Cour suprême - 27/07/2026

Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar

Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar - 27/07/2026

Justice : modernisation, recrutements, numérique, foncier… les principaux engagements du Garde des Sceaux devant l’UMS

Justice : modernisation, recrutements, numérique, foncier… les principaux engagements du Garde des Sceaux devant l’UMS - 26/07/2026

Enseignement supérieur / Programme « Un Étudiant, un Ordinateur » - 250 000 F CFA par Étudiant : Dr Abdourahmane Diouf relève des zones d’ombre autour de la gestion de son successeur

Enseignement supérieur / Programme « Un Étudiant, un Ordinateur » - 250 000 F CFA par Étudiant : Dr Abdourahmane Diouf relève des zones d’ombre autour de la gestion de son successeur - 26/07/2026

Cheikh A. Tidiane Thiam, KIIRAAY - Les Patriotes : « Nous avons un Parti à caractère inclusif… la dynamique à Pikine est déjà engagée »

Cheikh A. Tidiane Thiam, KIIRAAY - Les Patriotes : « Nous avons un Parti à caractère inclusif… la dynamique à Pikine est déjà engagée » - 25/07/2026

Serigne Gueye Diop sur la création du parti KIIRAAY: « C’est un jour historique pour la trajectoire politique du Sénégal »

Serigne Gueye Diop sur la création du parti KIIRAAY: « C’est un jour historique pour la trajectoire politique du Sénégal » - 25/07/2026

Journée de nettoiement à la gare routière de Thiès: les ouvriers de la région sensibilisent les chauffeurs sur la sécurité routière en cette veille de Magal...

Journée de nettoiement à la gare routière de Thiès: les ouvriers de la région sensibilisent les chauffeurs sur la sécurité routière en cette veille de Magal... - 25/07/2026

Gagnick- Commémoration des évènements de Babonda 1995 : Plaidoyer pour plus de reconnaissance aux soldats tombés

Gagnick- Commémoration des évènements de Babonda 1995 : Plaidoyer pour plus de reconnaissance aux soldats tombés - 25/07/2026

Socium/ Chèques, faux salariés et transferts Wave : le responsable financier soupçonné d’avoir siphonné au moins 400 millions de FCFA

Socium/ Chèques, faux salariés et transferts Wave : le responsable financier soupçonné d’avoir siphonné au moins 400 millions de FCFA - 25/07/2026

Nguélou- Amélioration de la qualité du service: Vers la mise en place d’un comité de suivi de gestion de l’eau pour mieux rapprocher Flex’Eau et les usagers

Nguélou- Amélioration de la qualité du service: Vers la mise en place d’un comité de suivi de gestion de l’eau pour mieux rapprocher Flex’Eau et les usagers - 25/07/2026

« Le yamba, c’est mon péché mignon » : arrêté avec 21 « képas », D.Mady Cissokho condamné à un an de prison ferme

« Le yamba, c’est mon péché mignon » : arrêté avec 21 « képas », D.Mady Cissokho condamné à un an de prison ferme - 25/07/2026

MBOUR : LE PRÉFET INTERDIT LA VENTE DE CARTES DE PASTEF AU MARCHÉ CENTRAL ET AU QUAI DE PÊCHE

MBOUR : LE PRÉFET INTERDIT LA VENTE DE CARTES DE PASTEF AU MARCHÉ CENTRAL ET AU QUAI DE PÊCHE - 25/07/2026

Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte

Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte - 24/07/2026

Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal

Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal - 24/07/2026

TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms

TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms - 24/07/2026

Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye.

Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye. "Un Parti qui n'existe pas encore"! - 23/07/2026

Infractions financières et avoirs criminels : Plus de 50 milliards recouvrés en mars 2026

Infractions financières et avoirs criminels : Plus de 50 milliards recouvrés en mars 2026 - 23/07/2026

Dette et financement : Le fort plaidoyer de Macky Sall qui appelle à « un cadre équitable » à l’ONU

Dette et financement : Le fort plaidoyer de Macky Sall qui appelle à « un cadre équitable » à l’ONU - 23/07/2026

Macky Sall à l’ONU / Mame Mbaye Niang sans ambages: « C’est une chance pour l’Afrique… son retour au Sénégal était opportun… Diomaye a posé un acte de grandeur… »

Macky Sall à l’ONU / Mame Mbaye Niang sans ambages: « C’est une chance pour l’Afrique… son retour au Sénégal était opportun… Diomaye a posé un acte de grandeur… » - 23/07/2026

RSS Syndication