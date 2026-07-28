Visites surprises dans les prisons : l'ONLPL change de méthode et met les lieux de privation de liberté sous surveillance permanente

L'Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) tourne une nouvelle page dans sa stratégie de contrôle. Son président, Madiaw Diaw, a annoncé que l'institution effectue désormais 100 % de ses missions sous forme de visites inopinées, mettant fin aux inspections annoncées à l'avance. Selon lui, cette évolution traduit la maturité de l'institution et vise à permettre une évaluation plus fidèle des conditions réelles de détention dans les prisons, commissariats, brigades de gendarmerie, centres psychiatriques, centres fermés pour mineurs et autres lieux de privation de liberté.







Présentant les rapports annuels 2024 et 2025, l'Observateur national a rappelé que les conditions de détention demeurent globalement difficiles, avec une situation particulièrement préoccupante dans les établissements pénitentiaires. Il a toutefois reconnu les efforts engagés par l'État, notamment la construction de nouveaux commissariats, brigades et établissements pénitentiaires, ainsi que la rénovation de certains centres spécialisés. L'ONLPL affirme poursuivre son rôle de prévention et de recommandation afin d'améliorer les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté.







Madiaw Diaw a également souligné que les premières visites annoncées répondaient à une démarche pédagogique destinée à faire connaître les missions de l'institution auprès des autorités concernées. Désormais mieux installée dans le paysage institutionnel, l'ONLPL estime que les contrôles inopinés constituent un levier plus efficace pour apprécier la réalité du terrain, formuler des recommandations objectives et renforcer la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, dans le respect de son mandat légal.

