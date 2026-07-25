Cheikh A. Tidiane Thiam, KIIRAAY - Les Patriotes : « Nous avons un Parti à caractère inclusif… la dynamique à Pikine est déjà engagée »

Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, leader du mouvement politique « Sénégal Moniou Niorr », a salué le caractère inclusif du nouveau parti présidentiel à l’occasion de l’Assemblée générale constitutive de KIIRAAY - Les Patriotes Républicains. « Nous avons un parti à caractère inclusif », a-t-il déclaré, avant de préciser qu’à Pikine, la dynamique de transformation était d’ores et déjà enclenchée localement. En évoquant Pikine, l’une des plus grandes communes du département de Dakar, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam entend témoigner d’une appropriation locale du projet présidentiel, au-delà des seules déclarations de principe formulées lors du congrès.