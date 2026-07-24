Gagnick- Commémoration des évènements de Babonda 1995 : Plaidoyer pour plus de reconnaissance aux soldats tombés

La commune de Gagnick dans le département de Guinguinéo (région de Kaolack), a été choisie pour abriter la deuxième édition de la commémoration des évènements de Babonda en Casamance survenus le 25 juillet 1995.

Ainsi, rescapés et proches des victimes se sont réunis ce 25 juillet à Gagnick pour honorer la mémoire des 23 soldats sénégalais tués par des éléments rebelles. « Nous sommes aujourd’hui à Gagnick qui est le village natal du Lieutenant Babacar Diouf qui a dirigé les opérations, en tout cas la section renforcée du 3ème bataillon qui était confrontée aux rebelles à Babonda au niveau de la frontière avec la Guinée Bissau. C’était le 25 juillet 1995. Nous sommes là avec les familles des victimes, les rescapés aujourd’hui dans l’effort de recherche que nous avons fait, au-delà des 23 disparus, on a pratiquement une liste de 19 rescapés qu’on a répertoriés. Il nous reste à peu près 5 rescapés, c’est sûr que le devoir de mémoire va continuer. Aujourd’hui, ceux qui sont morts pour le Sénégal doivent être mis en avant et protégés pour que les générations futures puissent les connaitre», a déclaré Mouhamédou Barry, membre fondateur du comité « Mémoriel Babonda 95 ».

Lors de la cérémonie, une batterie de plaidoyers a été lancée aux autorités. « On a fait un plaidoyer à l’endroit du maire de Gagnick pour que le stade de la commune qui n’a pas encore un nom ou une école de Gagnick porte le nom désormais du Lieutenant Babacar Diouf. Il nous a promis que le conseil municipal va y travailler. Nous voudrions ici à Gagnick lancer un appel à l’Etat du Sénégal pour que des cimetières nationaux pour l’armée sénégalaise soient érigés dans une localité donnée[...] », a ajouté Mouhamédou Barry.

Pour Khadim Mbaye, légionnaire au 3e bataillon d’infanterie et qui est parmi les survivants, « un tel évènement ne peut être tombé à l’oubli. Nous étions sur le terrain de 7 heures jusqu’à 19 heures. C’est inoubliable! C’est pourquoi, nous sommes là pour honorer la mémoire des 23 soldats sénégalais qui ont donné leur vie pour la patrie ».

Pour rappel, le « Comité Mémorial Babonda 95 » est né à la suite d’une intervention de l’un des rescapés de la journée du 25 juillet 1995 dans une émission Radio. C’est dans ce contexte qu’a germée l’idée de créer un projet mémoriel. Son rôle c’est de renforcer la culture du devoir de mémoire au Sénégal, de faire connaitre les martyrs de l’armée sénégalaise qui se sont dévoués à la cause nationale et qui sont morts pour la patrie.