À Bamako, le PR Diomaye Faye réaffirme le « soutien indéfectible » du Sénégal au Mali : « Le Mali peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal »

En visite au Mali, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exprimé la solidarité de Dakar avec les autorités et le peuple maliens, après les récentes attaques meurtrières contre des soldats. Face à l’expansion de la menace terroriste dans le Sahel, le chef de l’État a plaidé pour une réponse collective, un renforcement de la coopération régionale et la relance des cadres de concertation au sein de l’UEMOA et de l’OMVS.


À Bamako, le PR Diomaye Faye réaffirme le « soutien indéfectible » du Sénégal au Mali : « Le Mali peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal »
Une visite placée sous le signe de la fraternité
 
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite à Bamako, où il a été reçu par son homologue malien, le général Assimi Goïta. À l’issue de leur rencontre, le chef de l’État sénégalais a salué l’accueil « chaleureux et fraternel » qui lui a été réservé par les autorités maliennes.
 
Bassirou Diomaye Faye a rappelé la profondeur des relations qui unissent le Sénégal et le Mali. Selon lui, les deux pays entretiennent des liens historiques fondés sur le bon voisinage, la parenté, le sang, l’amitié, la culture et la coopération.
 
Le président sénégalais estime que ces relations particulières sont également renforcées par la proximité géographique et par une histoire commune. Autant d’éléments qui expliquent, selon lui, le caractère exemplaire des rapports entre Dakar et Bamako.
 
Les condoléances du Sénégal après les attaques meurtrières
 
La visite du président sénégalais avait aussi pour objectif d’exprimer la solidarité du Sénégal avec le Mali, confronté à de nouvelles attaques ayant coûté la vie à plusieurs soldats.
 
Bassirou Diomaye Faye a ainsi présenté au président Assimi Goïta, au gouvernement malien et à l’ensemble du peuple malien les condoléances émues du Sénégal.
 
« Nous nous inclinons devant leur mémoire et prions pour le repos de leur âme », a déclaré le chef de l’État sénégalais en hommage aux soldats tués.
 
Le président de la République a également exprimé la condamnation « sans réserve » du Sénégal face à ces violences. Il a dénoncé, avec « la plus grande fermeté », des actes qu’il a qualifiés d’« odieux, lâches et barbares ».
 
Diomaye Faye rend hommage aux efforts du peuple malien
 
Au cours de sa déclaration, Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux autorités et au peuple maliens pour les efforts engagés dans la lutte contre l’insécurité.
 
Il a notamment salué les moyens déployés et les sacrifices consentis afin de renforcer la paix et la sécurité au Mali.
 
Cette marque de reconnaissance intervient dans un contexte sécuritaire difficile pour Bamako, engagé dans une lutte contre des groupes armés dont les opérations continuent de menacer les populations et la stabilité de la sous-région.
 
Une menace terroriste qui « ne connaît pas de frontières »
 
Les échanges entre Bassirou Diomaye Faye et Assimi Goïta ont largement porté sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région.
 
Les deux chefs d’État ont notamment abordé les voies et moyens permettant de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Le président sénégalais a averti que les groupes terroristes continuaient d’étendre leur champ d’action et de menacer l’ensemble des populations du Sahel.
 
Pour Bassirou Diomaye Faye, aucun pays ne peut affronter isolément cette menace. Le terrorisme, a-t-il souligné, ne connaît pas de frontières et profite des divisions entre les États.
 
« Ces menaces ne connaissent pas de frontières et se renforcent avec nos divisions », a insisté le chef de l’État sénégalais.
 
Cette déclaration traduit la volonté de Dakar de favoriser une réponse régionale reposant sur la solidarité, la coordination et la mise en commun des forces.
 
Le Sénégal prêt à accompagner le Mali
 
Bassirou Diomaye Faye a réitéré la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans la lutte contre les menaces sécuritaires.
 
Il a assuré au président Assimi Goïta que le Mali pouvait compter sur le « soutien indéfectible » du Sénégal. Dakar entend ainsi rester aux côtés de Bamako pour faire face aux défis liés au terrorisme, à l’instabilité et à la préservation de la paix dans le Sahel.
 
Le président sénégalais a également réaffirmé l’engagement de son pays à collaborer avec les autres États confrontés aux mêmes difficultés.
 
L’objectif affiché est de relever collectivement les défis communs et d’éviter que les divisions entre les pays ne favorisent davantage l’expansion des groupes armés.
 
Une convergence de vues entre Dakar et Bamako
 
Au-delà des questions sécuritaires, les deux dirigeants ont évoqué les perspectives de renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Mali.
 
Cette coopération doit se poursuivre aussi bien dans le cadre bilatéral qu’au sein des organisations régionales auxquelles les deux pays appartiennent.
 
Bassirou Diomaye Faye s’est félicité d’une « parfaite convergence de vues » avec Assimi Goïta sur les principales questions abordées pendant leur entretien.
 
Le président sénégalais a insisté sur la nécessité de travailler dans un esprit de fraternité, de solidarité et de mutualisation des forces.
 
Vers la relance des sommets de l’UEMOA et de l’OMVS
 
Les deux chefs d’État ont également évoqué la situation au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, l’UEMOA, ainsi que de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l’OMVS.
 
Bassirou Diomaye Faye et Assimi Goïta ont convenu de travailler avec leurs homologues des autres pays membres pour permettre la convocation, dans les meilleurs délais, de sommets des chefs d’État.
 
Ces rencontres devraient contribuer à redynamiser la coopération monétaire et économique entre les pays concernés.
 
Elles devraient aussi permettre de renforcer la concertation autour de la gestion des ressources hydrauliques du fleuve Sénégal, partagé par plusieurs États de la sous-région.
 
À travers cette visite, le président Bassirou Diomaye Faye entend ainsi consolider les relations entre Dakar et Bamako, tout en appelant à une mobilisation régionale plus forte contre les menaces sécuritaires et en faveur de l’intégration économique.
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Mardi 28 Juillet 2026
Dakaractu



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