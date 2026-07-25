« Le yamba, c’est mon péché mignon » : arrêté avec 21 « képas », D.Mady Cissokho condamné à un an de prison ferme

Une arrestation après une course-poursuite



Dialy Mady Cissokho, apprenti chauffeur né le 22 novembre 2002, comparaissait devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel.



Selon L’Observateur, il avait été interpellé par des éléments de la brigade de gendarmerie de Touba alors qu’il détenait 21 « képas » de chanvre indien et une somme de 40 000 FCFA.



Son arrestation n’a pas été immédiate. Le prévenu aurait tenté de prendre la fuite avant d’être rattrapé au terme d’une course-poursuite dans le centre-ville de Bambey.



La drogue reconnue, le trafic contesté



Face aux enquêteurs, Dialy Mady Cissokho a reconnu que la drogue lui appartenait.



Il s’est toutefois opposé à l’accusation d’offre et de cession, affirmant que les produits étaient exclusivement destinés à sa consommation personnelle.



Devant le tribunal, il a maintenu cette version. Il a reconnu avoir déjà été condamné pour usage de drogue, une précédente affaire qui lui aurait valu deux mois de prison ferme.



« Le yamba, c’est mon péché mignon », a-t-il déclaré devant le juge, assumant sa consommation tout en rejetant l’étiquette de trafiquant.



Une acquisition présumée à Diamniadio



Le prévenu a expliqué avoir acheté les 21 « képas » auprès d’un certain Diouf, à Diamniadio, au cours de la semaine précédant son arrestation.



Il a également fourni une explication concernant les 40 000 FCFA retrouvés sur lui. Selon sa version, cet argent lui avait été envoyé par son père afin qu’il effectue un achat de fourrage pour le bétail.



Aucun élément mentionné dans le récit de L’Observateur n’indique que cette somme a été directement reliée à une vente de drogue.



La défense obtient une requalification



Le procureur Farba Ngom s’en est remis à l’application de la loi.



L’avocat du prévenu, Me Maître Diongue, a demandé au tribunal d’écarter les charges d’offre et de cession et de retenir uniquement la détention en vue d’usage.



Cette stratégie a été partiellement suivie par le tribunal. Les faits ont été disqualifiés en détention de drogue destinée à la consommation personnelle.



Dialy Mady Cissokho a néanmoins été condamné à un an de prison ferme.