Guerre au Soudan: l'armée reprend le contrôle d'une autoroute majeure vers El-Obeid (sources militaires)

L'armée soudanaise a repris le contrôle d'une autoroute stratégique reliant la capitale Khartoum à El-Obeid, ville du centre du pays dans le viseur des paramilitaires, ont indiqué lundi à l'AFP deux sources militaires.



Cette avancée repousse vers l'ouest les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), loin de la capitale de l'Etat du Kordofan-Nord qu'ils cherchaient à encercler, et "ouvre une deuxième route d'approvisionnement vers El-Obeid et au-delà", a précisé l'une des sources, ayant toutes deux requis l'anonymat, n'étant pas autorisées à parler aux médias.



Les FSR ont pendant des mois massé des troupes autour d'El-Obeid en vue d'une apparente attaque de grande envergure.



La ville se trouve à un carrefour stratégique: son axe nord-sud relie Khartoum au reste du Kordofan, tandis que son axe est-ouest relie les bastions des FSR dans la région du Darfour au centre et à l'est du pays, tenus par l'armée.



La route vers Khartoum reste fermée aux civils, qui, pendant la majeure partie de la guerre, ont dû se reposer entièrement sur la route orientale menant à la région du Nil Blanc, où les FSR lancent régulièrement des frappes de drones meurtrières.



La guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des FSR, qui a éclaté en avril 2023, a tué 200.000 personnes selon certaines estimations et déplacé plus de 11 millions de Soudanais, pire crise humanitaire au monde selon l'ONU.



A El-Obeid, où vivent d'ordinaire environ 500.000 personnes, la population a doublé en raison de l'afflux de déplacés, selon l'ONU, et seule une fraction des habitants a un accès régulier à la nourriture.



L'ONU avait averti pendant des semaines que des atrocités similaires à celles commises lors de l'assaut des paramilitaires contre la ville d'El-Fasher, au Darfour, en octobre 2025, pourraient se répéter à El-Obeid.

