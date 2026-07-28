Crise de la presse : Le ministre de la Communication Bacary Sarr reçoit le CDEPS et promet des solutions aux difficultés du secteur

Le patronat de la presse reçu par le ministre

Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement, Dr Bacary Sarr, a tenu une séance de travail avec le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal.



La rencontre, organisée ce lundi à Dakar, a permis aux responsables du CDEPS d’exposer les nombreuses difficultés auxquelles les entreprises de presse sont confrontées depuis quelque temps.



Dans un contexte économique particulièrement difficile pour les médias, les patrons de presse ont présenté au ministre leurs principales préoccupations et les mesures qu’ils jugent nécessaires pour préserver les entreprises et les emplois du secteur.



Une situation économique préoccupante

La fragilité économique des entreprises de presse a constitué l’un des principaux sujets abordés au cours de la réunion.



Les éditeurs et diffuseurs ont attiré l’attention du ministre sur les difficultés financières qui affectent le fonctionnement quotidien des médias. Ces contraintes pèsent notamment sur la capacité des entreprises à assurer leurs charges et à maintenir durablement leurs activités.



Le CDEPS a ainsi plaidé pour la mise en place de réponses permettant de soulager les entreprises et de créer un environnement plus favorable au développement du secteur.



La reprise des contrats publicitaires au menu

Les échanges ont également porté sur la reprise des contrats publicitaires.



Cette question constitue un enjeu majeur pour les entreprises de presse, dont une part importante des ressources dépend des annonces et des campagnes publicitaires.



Les patrons de presse souhaitent ainsi que des mesures soient prises pour permettre une reprise effective des contrats publicitaires et offrir davantage de visibilité économique aux médias.



Le Code de la presse et le FADP à réexaminer

La révision des textes relatifs au Code de la presse a également été évoquée au cours de la rencontre.



Les discussions ont notamment concerné le cadre juridique régissant le fonctionnement des médias ainsi que les mécanismes d’accompagnement prévus en faveur des entreprises de presse.



Le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) figure également parmi les dossiers examinés. Les responsables du CDEPS ont abordé la nécessité de revoir certains textes liés à ce fonds afin de mieux prendre en compte les réalités et les besoins du secteur.



La question de la dette fiscale soulevée

L’épurement de la dette fiscale des entreprises de presse a aussi occupé une place importante dans les discussions.



Le patronat de la presse estime que cette question doit faire l’objet d’un traitement permettant aux entreprises concernées de poursuivre leurs activités dans des conditions plus viables.



Les modalités précises d’une éventuelle prise en charge de cette dette n’ont toutefois pas été détaillées à l’issue de la rencontre.



Bacary Sarr rassure les patrons de presse

Au cours des échanges, le ministre Bacary Sarr a prêté une oreille attentive aux préoccupations exprimées par les responsables du CDEPS.



Il a rassuré ses interlocuteurs sur la disponibilité du Gouvernement à examiner les différents problèmes soulevés et à rechercher des solutions adaptées aux difficultés que traverse le secteur.



Cette démarche a été saluée par les patrons de presse, qui ont remercié le ministre pour son écoute et son ouverture au dialogue.



Le CDEPS salue une démarche d’apaisement

Les responsables du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal ont également salué l’initiative du ministre, qu’ils considèrent comme une démarche visant à apaiser les relations entre les autorités et les acteurs des médias.



La rencontre pourrait ainsi constituer une nouvelle étape dans le dialogue entre le Gouvernement et le patronat de la presse.

