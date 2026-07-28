Crise de la presse : Le ministre de la Communication Bacary Sarr reçoit le CDEPS et promet des solutions aux difficultés du secteur

Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement, Dr Bacary Sarr, a reçu, ce lundi à Dakar, les responsables du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS). La situation économique des entreprises de presse, la reprise des contrats publicitaires, la dette fiscale ainsi que la révision de plusieurs textes encadrant le secteur ont été au centre des échanges.


Crise de la presse : Le ministre de la Communication Bacary Sarr reçoit le CDEPS et promet des solutions aux difficultés du secteur

Le patronat de la presse reçu par le ministre

Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement, Dr Bacary Sarr, a tenu une séance de travail avec le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal.

La rencontre, organisée ce lundi à Dakar, a permis aux responsables du CDEPS d’exposer les nombreuses difficultés auxquelles les entreprises de presse sont confrontées depuis quelque temps.

Dans un contexte économique particulièrement difficile pour les médias, les patrons de presse ont présenté au ministre leurs principales préoccupations et les mesures qu’ils jugent nécessaires pour préserver les entreprises et les emplois du secteur.

Une situation économique préoccupante

La fragilité économique des entreprises de presse a constitué l’un des principaux sujets abordés au cours de la réunion.

Les éditeurs et diffuseurs ont attiré l’attention du ministre sur les difficultés financières qui affectent le fonctionnement quotidien des médias. Ces contraintes pèsent notamment sur la capacité des entreprises à assurer leurs charges et à maintenir durablement leurs activités.

Le CDEPS a ainsi plaidé pour la mise en place de réponses permettant de soulager les entreprises et de créer un environnement plus favorable au développement du secteur.

La reprise des contrats publicitaires au menu

Les échanges ont également porté sur la reprise des contrats publicitaires.

Cette question constitue un enjeu majeur pour les entreprises de presse, dont une part importante des ressources dépend des annonces et des campagnes publicitaires.

Les patrons de presse souhaitent ainsi que des mesures soient prises pour permettre une reprise effective des contrats publicitaires et offrir davantage de visibilité économique aux médias.

Le Code de la presse et le FADP à réexaminer

La révision des textes relatifs au Code de la presse a également été évoquée au cours de la rencontre.

Les discussions ont notamment concerné le cadre juridique régissant le fonctionnement des médias ainsi que les mécanismes d’accompagnement prévus en faveur des entreprises de presse.

Le Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP) figure également parmi les dossiers examinés. Les responsables du CDEPS ont abordé la nécessité de revoir certains textes liés à ce fonds afin de mieux prendre en compte les réalités et les besoins du secteur.

La question de la dette fiscale soulevée

L’épurement de la dette fiscale des entreprises de presse a aussi occupé une place importante dans les discussions.

Le patronat de la presse estime que cette question doit faire l’objet d’un traitement permettant aux entreprises concernées de poursuivre leurs activités dans des conditions plus viables.

Les modalités précises d’une éventuelle prise en charge de cette dette n’ont toutefois pas été détaillées à l’issue de la rencontre.

Bacary Sarr rassure les patrons de presse

Au cours des échanges, le ministre Bacary Sarr a prêté une oreille attentive aux préoccupations exprimées par les responsables du CDEPS.

Il a rassuré ses interlocuteurs sur la disponibilité du Gouvernement à examiner les différents problèmes soulevés et à rechercher des solutions adaptées aux difficultés que traverse le secteur.

Cette démarche a été saluée par les patrons de presse, qui ont remercié le ministre pour son écoute et son ouverture au dialogue.

Le CDEPS salue une démarche d’apaisement

Les responsables du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal ont également salué l’initiative du ministre, qu’ils considèrent comme une démarche visant à apaiser les relations entre les autorités et les acteurs des médias.

La rencontre pourrait ainsi constituer une nouvelle étape dans le dialogue entre le Gouvernement et le patronat de la presse.

Autres articles
Mardi 28 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
À Bamako, le PR Diomaye Faye réaffirme le « soutien indéfectible » du Sénégal au Mali : « Le Mali peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal »

À Bamako, le PR Diomaye Faye réaffirme le « soutien indéfectible » du Sénégal au Mali : « Le Mali peut compter sur le soutien indéfectible du Sénégal » - 28/07/2026

Haute cour de Justice / Ismaila Madior Fall décèle des failles : « Elle ne devait pas être là… et il faut s’employer à la réformer… »

Haute cour de Justice / Ismaila Madior Fall décèle des failles : « Elle ne devait pas être là… et il faut s’employer à la réformer… » - 28/07/2026

Politique - Abdou Mbow raille les maires de Thiès : « Guissenagne né Thiès, ronds-points rek laniouy défare ».

Politique - Abdou Mbow raille les maires de Thiès : « Guissenagne né Thiès, ronds-points rek laniouy défare ». - 28/07/2026

Bassirou Diomaye Faye à Bamako : Premier test diplomatique pour le président en exercice de la CEDEAO

Bassirou Diomaye Faye à Bamako : Premier test diplomatique pour le président en exercice de la CEDEAO - 28/07/2026

Enseignement supérieur : Le ministre des Infrastructures,Déthié Fall et Boubacar Camara réceptionnent de nouvelles infrastructures à Fatick et Kaffrine

Enseignement supérieur : Le ministre des Infrastructures,Déthié Fall et Boubacar Camara réceptionnent de nouvelles infrastructures à Fatick et Kaffrine - 28/07/2026

Diomaye–Sonko /Mbaye Dione accuse le sommet de l’État de détourner l’attention des Sénégalais en pleine crise : « Une diversion pour masquer l’échec du pouvoir »

Diomaye–Sonko /Mbaye Dione accuse le sommet de l’État de détourner l’attention des Sénégalais en pleine crise : « Une diversion pour masquer l’échec du pouvoir » - 28/07/2026

3 animateurs de « Feeñal Digital » gardés à vue par la DSC pour « Offense au Chef de l’État »

3 animateurs de « Feeñal Digital » gardés à vue par la DSC pour « Offense au Chef de l’État » - 28/07/2026

Visites surprises dans les prisons : l'ONLPL change de méthode et met les lieux de privation de liberté sous surveillance permanente

Visites surprises dans les prisons : l'ONLPL change de méthode et met les lieux de privation de liberté sous surveillance permanente - 28/07/2026

TOUBA / Sabotage du réseau d’eau à Ndamatou 2, l’OFOR et la mairie déposent une plainte collective… Une association promet de soutenir les accusés .

TOUBA / Sabotage du réseau d’eau à Ndamatou 2, l’OFOR et la mairie déposent une plainte collective… Une association promet de soutenir les accusés . - 28/07/2026

MAGAL DE TOUBA 2026- Vers un Plan de Gestion de la Mobilité ambitieux pour sortir d'une congestion chronique devenue intenable.

MAGAL DE TOUBA 2026- Vers un Plan de Gestion de la Mobilité ambitieux pour sortir d'une congestion chronique devenue intenable. - 28/07/2026

La route de l’enfer » replonge dans le chaos : les pluies isolent encore Labgar et ses environs

La route de l’enfer » replonge dans le chaos : les pluies isolent encore Labgar et ses environs - 27/07/2026

Thiès- Élargissement de la protection sociale: L'État promeut l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'AMU

Thiès- Élargissement de la protection sociale: L'État promeut l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'AMU - 27/07/2026

Dabaly- El Telentón 2026 : Le maire Samba Sall réclame plus d'infrastructures et de financement pour sa commune

Dabaly- El Telentón 2026 : Le maire Samba Sall réclame plus d'infrastructures et de financement pour sa commune - 27/07/2026

Guerre au Soudan: l'armée reprend le contrôle d'une autoroute majeure vers El-Obeid (sources militaires)

Guerre au Soudan: l'armée reprend le contrôle d'une autoroute majeure vers El-Obeid (sources militaires) - 27/07/2026

Touba Almadies : après une vingtaine d'années de combat, l’ARTA obtient l’annulation d’un arrêté ministériel par la Cour suprême

Touba Almadies : après une vingtaine d'années de combat, l’ARTA obtient l’annulation d’un arrêté ministériel par la Cour suprême - 27/07/2026

Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar

Haschich, ecstasy et kush : l’OCRTIS infiltre un réseau et interpelle six personnes entre Ouakam, Point E et Grand-Dakar - 27/07/2026

Justice : modernisation, recrutements, numérique, foncier… les principaux engagements du Garde des Sceaux devant l’UMS

Justice : modernisation, recrutements, numérique, foncier… les principaux engagements du Garde des Sceaux devant l’UMS - 26/07/2026

Enseignement supérieur / Programme « Un Étudiant, un Ordinateur » - 250 000 F CFA par Étudiant : Dr Abdourahmane Diouf relève des zones d’ombre autour de la gestion de son successeur

Enseignement supérieur / Programme « Un Étudiant, un Ordinateur » - 250 000 F CFA par Étudiant : Dr Abdourahmane Diouf relève des zones d’ombre autour de la gestion de son successeur - 26/07/2026

Cheikh A. Tidiane Thiam, KIIRAAY - Les Patriotes : « Nous avons un Parti à caractère inclusif… la dynamique à Pikine est déjà engagée »

Cheikh A. Tidiane Thiam, KIIRAAY - Les Patriotes : « Nous avons un Parti à caractère inclusif… la dynamique à Pikine est déjà engagée » - 25/07/2026

Serigne Gueye Diop sur la création du parti KIIRAAY: « C’est un jour historique pour la trajectoire politique du Sénégal »

Serigne Gueye Diop sur la création du parti KIIRAAY: « C’est un jour historique pour la trajectoire politique du Sénégal » - 25/07/2026

Journée de nettoiement à la gare routière de Thiès: les ouvriers de la région sensibilisent les chauffeurs sur la sécurité routière en cette veille de Magal...

Journée de nettoiement à la gare routière de Thiès: les ouvriers de la région sensibilisent les chauffeurs sur la sécurité routière en cette veille de Magal... - 25/07/2026

Gagnick- Commémoration des évènements de Babonda 1995 : Plaidoyer pour plus de reconnaissance aux soldats tombés

Gagnick- Commémoration des évènements de Babonda 1995 : Plaidoyer pour plus de reconnaissance aux soldats tombés - 25/07/2026

Socium/ Chèques, faux salariés et transferts Wave : le responsable financier soupçonné d’avoir siphonné au moins 400 millions de FCFA

Socium/ Chèques, faux salariés et transferts Wave : le responsable financier soupçonné d’avoir siphonné au moins 400 millions de FCFA - 25/07/2026

Nguélou- Amélioration de la qualité du service: Vers la mise en place d’un comité de suivi de gestion de l’eau pour mieux rapprocher Flex’Eau et les usagers

Nguélou- Amélioration de la qualité du service: Vers la mise en place d’un comité de suivi de gestion de l’eau pour mieux rapprocher Flex’Eau et les usagers - 25/07/2026

« Le yamba, c’est mon péché mignon » : arrêté avec 21 « képas », D.Mady Cissokho condamné à un an de prison ferme

« Le yamba, c’est mon péché mignon » : arrêté avec 21 « képas », D.Mady Cissokho condamné à un an de prison ferme - 25/07/2026

MBOUR : LE PRÉFET INTERDIT LA VENTE DE CARTES DE PASTEF AU MARCHÉ CENTRAL ET AU QUAI DE PÊCHE

MBOUR : LE PRÉFET INTERDIT LA VENTE DE CARTES DE PASTEF AU MARCHÉ CENTRAL ET AU QUAI DE PÊCHE - 25/07/2026

Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte

Magal de Touba 2026 : Senelec investit 6 milliards de FCFA pour renforcer l'alimentation électrique dans la ville sainte - 24/07/2026

Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal

Guédiawaye : présenté comme un vaste réseau de voleurs de téléphones , le dossier s’effondre au tribunal - 24/07/2026

TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms

TOUBA- Mbaye Dione, SG de l’Afp, tire le bilan de sa tournée -marathon de plus de 10 000 kms - 24/07/2026

Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye.

Thiès - Entre stratégie et précipitation : Déthié Diouf annonce la fusion de sa formation politique avec le futur Parti du président Diomaye Faye. "Un Parti qui n'existe pas encore"! - 23/07/2026

RSS Syndication