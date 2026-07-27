Thiès- Élargissement de la protection sociale: L'État promeut l'adhésion systématique des travailleurs du secteur informel à l'AMU

Thiès accueille ce lundi 27 juillet 2026 un atelier de cadrage et d'orientation stratégique relatif à l'élaration de la stratégie de communication institutionnelle et sociale adossée au plan opérationnel de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des mécanismes d'adhésions systématiques des travailleurs de l'économie informelle à l'Assurance Maladie Universelle( AMU).

À l'initiative de l'État du Sénégal, à travers le ministère de la famille, de l'action sociale et des solidarités, la rencontre vise ainsi à faire adhérer les acteurs notamment ceux du secteur informel qui ne sont pas pris en charge par les régimes de protection sociale.

" On a souvent des difficultés à se soigner au Sénégal lorsqu'on est malade. Lorsque est dans le secteur formel c'est déjà le cas, imaginez toutes les difficultés que ceux qui se mouvoient dans le secteur informel rencontrent au quotidien pour se soigner, pour soigner leurs familles. L'État, dans cette dimension de mettre en place une politique d'élargissement de la protection sociale, a mis en place une stratégie pour justement permettre aux agents du secteur informel de bénéficier de cette assurance sanitaire universelle", a déclaré le Dr Amadou Diaw, directeur de cabinet du ministre de la famille, de l'action sociale et des solidarités.

Il s'agit ainsi d'un régime simplifié pour les petits contribuables qui intègrent cette frange de la population. " Depuis 2013, il y a eu beaucoup de réformes relatives à l'extension de la protection sociale aux couches les plus vulnérables en particulier la branche assurance maladie. Avec l'avènement du nouveau régime, les réformes de l'agenda national de transformation systémique ont été accélérées avec notamment l'adoption en conseil des ministres du projet de loi d'orientation sur la protection sociale[...], cet atelier s'inscrit dans la logique d'opérationnalisation du mécanisme d'adhésions systématiques qui est un instrument qui vise à faire adhérer les acteurs notamment ceux du secteur informel qui ont des revenus mais qui ne sont pas pris en charge par les régimes de protection sociale", a-t-on appris.