Enseignement supérieur / Programme « Un Étudiant, un Ordinateur » - 250 000 F CFA par Étudiant : Dr Abdourahmane Diouf relève des zones d’ombre autour de la gestion de son successeur

Dans son intervention sur la Radio Sénégal International, le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr Abdourahmane Diouf, a directement mis en cause la gestion de son successeur au ministère de l’Enseignement supérieur, Daouda Ngom, dans le dossier du programme « Un Étudiant, un Ordinateur ».



Le ministre a révélé que 20000 ordinateurs destinés aux étudiants dormiraient depuis plus d’un an au Port autonome de Dakar, alors que des contrats auraient été signés dans ce cadre. Il a cité en exemple la situation des étudiants de l’Université Cheikh Hamidou Kane (UNCHK), qui n’auraient pas bénéficié de ces équipements. Plus grave encore selon lui : les autorités auraient préféré verser 250 000 francs CFA à chaque étudiant plutôt que de leur remettre un ordinateur, alors même que ce matériel appartient à l’université. « Il faut que la commission demande au ministre Daouda Ngom pourquoi des contrats ont été signés dans le cadre de ce même projet », a insisté Dr Abdourahmane Diouf, réclamant des explications sur les règles ayant présidé à ces choix.



Le ministre a par ailleurs révélé qu’un contrat de 6 milliards de francs CFA aurait été signé par le Pr Abdou Aziz Diouf, directeur de l’Enseignement supérieur, sans en préciser davantage les circonstances, mais en demandant que la commission d’enquête l’interroge directement sur ce point.