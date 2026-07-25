Journée de nettoiement à la gare routière de Thiès: les ouvriers de la région sensibilisent les chauffeurs sur la sécurité routière en cette veille de Magal...

chauffeurs sur la sécurité routière.

Accompagnés du groupement mobile des sapeurs-pompiers, des techniciens de surface entre autres, les membres de cette association ont fortement contribué à l'amélioration du cadre de vie de cette gare routière où les ordures et la mauvaise odeur cohabitaient quotidiennement avec les usagers.

Prenant la parole, le président de cette structure, Abdoulaye Dieng, est revenu sur le sens de cette opération en insistant sur la nécessité d'ériger de nouvelles toilettes au niveau de cette gare. Dans la foulée, il a exhorté les usagers de la route notamment en cette veille de Magal et de gamou à respecter les consignes en matière de sécurité routière afin de réduire drastiquement les accidents de la route.

Venu présider cette journée, l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang, a magnifié cette initiative. " Des opérations de ce genre, des actions citoyennes, des actions qui dénotent du patriotisme et de la responsabilité citoyenne doivent être initiées d'abord par les populations et les services étatiques viennent en appoint[...]. Nous lançons un appel à tous les acteurs territoriaux pour perpétuer cet élan de patriotisme pour le civisme et la responsabilité citoyenne, pour améliorer notre cadre de vie, mais aussi développer l'esprit civique[...], chez les populations en particulier chez les jeunes et les femmes", a-t-il déclaré.