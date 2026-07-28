3 animateurs de « Feeñal Digital » gardés à vue par la DSC pour « Offense au Chef de l’État »

Trois individus connus sous les surnoms « Lamignou Darou », « Oustaz Thiep » et « Ndiaye Touba » ont été interpellés dans les locaux de leur employeur, la plateforme « Feeñal Digital », avant d’être placés en garde à vue dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour offense au Chef de l’État.



L’affaire trouve son origine, selon Libération, dans une autosaisine du parquet, après la diffusion d’une vidéo tournée par le trio à l’occasion du Magal Mbacké Barry. Dans cette vidéo, les propos tenus en wolof par les mis en cause visent directement la personne du Chef de l’État. L’un d’eux aurait souhaité, selon les éléments recueillis, que le président soit frappé de paralysie en le qualifiant de figure la plus décriée de l’histoire du pays, tandis qu’un autre aurait formulé des propos similaires évoquant la maladie ou la paralysie. Un troisième membre du groupe aurait, pour sa part, suggéré que l’image du chef de l’État serve d’exemple négatif destiné aux enfants dans les cahiers scolaires.



Le dossier comporterait également d’autres éléments à charge, notamment la diffusion d’un contenu satirique de Walf intitulé « Les Chariots de feu », ainsi qu’un épisode de mise en berne du drapeau national évoqué dans le cadre de l’enquête.



Les trois mis en cause demeurent pour l’heure à la disposition des enquêteurs de la DSC.