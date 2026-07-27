Dabaly- El Telentón 2026 : Le maire Samba Sall réclame plus d'infrastructures et de financement pour sa commune


La deuxième étape officielle d'El Telentón Sénégal & Gambie 2026 s'est tenue ce dimanche 26 juillet 2026 dans la commune de Dabaly (région de Kaolack). 
 
La rencontre présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Paoskoto a été une occasion pour le maire de Dabaly de plaider pour plus d'infrastructures dans sa commune. ''Nous demandons à monsieur le sous-préfet de transmettre nos doléances à son excellence Monsieur le Président de la République, à monsieur le Premier ministre et au ministre des infrastructures sur la route Firgui-Kaymor. Les travaux ont été lancés il y’a de cela deux ans. Nous sollicitons aussi le butimage de la route Firgui, Kantora et Sinthiou Mamandary et on a besoin des pistes la RN4, Bamba Dramé, Sinthiou Léyène et Léyène et aussi Bamba Soulèye Ndiaye Nioro, Bamba Soulèye Ndiaye Sinthiou Mamandary. Nous sollicitons un nouvel hôpital, un lycée à Firgui, un marché hedomadaire, une gare routière, aussi des foyers pour les jeunes », a lancé Samba Sall.
 
 
Elle a aussi servi de tribune au maire pour saluer les efforts consentis par la DER/FJ pour financer les femmes et les jeunes de sa commune. Selon Samba Sall, c'est dans ce même sillage que les espagnols à travers l'initiative d'El Telentón, sont venus au Sénégal et plus particulièrement à Dabaly pour aussi les accompagner. Placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal et soutenu par la Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), El Telentón est une plateforme portée par des Espagnols et dédiée à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à la recherche scientifique et à la coopération internationale entre l'Espagne, le Sénégal et la Gambie.
 
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Lundi 27 Juillet 2026
Fallou Galass Sylla



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