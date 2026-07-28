Diomaye–Sonko /Mbaye Dione accuse le sommet de l’État de détourner l’attention des Sénégalais en pleine crise : « Une diversion pour masquer l’échec du pouvoir »

Une tournée politique marquée par les doléances des populations



Au terme d’une vaste tournée politique menée dans les départements de Bambey et de Diourbel, Mbaye Dione dresse un constat préoccupant de la situation sociale du pays. Selon les propos rapportés par L’observateur, le responsable de l’AFP affirme avoir sillonné plus d’une cinquantaine de communes afin de rencontrer les populations.



Il explique avoir été confronté à une succession de plaintes portant notamment sur la pauvreté grandissante, le manque d’infrastructures, les difficultés d’accès aux services sociaux de base, l’absence d’emplois pour les jeunes, les difficultés du monde agricole, les routes impraticables ainsi que les insuffisances constatées dans les secteurs de la santé et de l’éducation.



Pour lui, ces préoccupations traduisent une profonde détresse sociale qui devrait constituer la priorité absolue des autorités.





« Une guerre politique qui ne profite à personne »



Interrogé sur les relations tendues entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, Mbaye Dione rejette l’idée d’une véritable rupture.



Selon lui, cette confrontation médiatique ressemble davantage à une mise en scène politique qu’à un désaccord de fond.



Toujours selon L’observateur, il estime que cette « guéguerre » vise essentiellement à détourner l’attention des Sénégalais des difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés.



Le responsable politique considère que les citoyens attendent avant tout des réponses concrètes concernant leur pouvoir d’achat, l’emploi, l’éducation ou encore la santé, plutôt que des affrontements entre responsables politiques.





Une critique sévère du fonctionnement des institutions



Au cours de l’entretien, Mbaye Dione revient également sur plusieurs épisodes récents de la vie institutionnelle.



Il évoque notamment les débats autour du projet de révision constitutionnelle, les tensions entre les différentes institutions ainsi que les menaces de motion de censure qui ont alimenté l’actualité politique.



Selon lui, ces affrontements traduisent une crise politique qui affaiblit davantage les institutions républicaines.



Il regrette que les responsables politiques consacrent davantage de temps à des querelles de pouvoir qu’à la recherche de solutions face aux difficultés quotidiennes des populations.





Le lancement du parti de Diomaye minimisé



Mbaye Dione est également interrogé sur la création du nouveau parti politique porté par Bassirou Diomaye Faye.



D’après L’observateur, il minimise largement la portée de cette initiative.



À ses yeux, il ne s’agit pas d’un événement politique majeur mais plutôt d’une évolution normale dans la vie politique sénégalaise.



Il considère que les Sénégalais attendent aujourd’hui des résultats concrets plutôt que la multiplication des formations politiques.



Le débat sur les prochaines élections locales



L’entretien aborde également la perspective des prochaines élections locales.



Mbaye Dione affirme que l’AFP reste pleinement engagée dans la préparation de ces échéances.



Selon lui, son parti dispose d’une longue expérience politique et entend poursuivre son implantation sur l’ensemble du territoire national.



Il assure que la formation dirigée par Moustapha Niasse est prête à affronter toutes les échéances électorales à venir.





L’opposition invitée à se réorganiser



Le député-maire de Ngoundiane estime également que les partis d’opposition doivent tirer les leçons de leurs échecs récents.



Il considère néanmoins que les difficultés rencontrées par l’opposition ne sauraient masquer, selon lui, les insuffisances du pouvoir actuel.



Toujours selon L’observateur, Mbaye Dione affirme que les Sénégalais finiront par juger les gouvernants à l’aune de leurs réalisations et de leur capacité à améliorer les conditions de vie des populations.





Une charge politique contre la gouvernance actuelle



Tout au long de son entretien, Mbaye Dione développe un discours particulièrement critique envers les autorités.



Il estime que le pays traverse une période marquée par des difficultés économiques, sociales et institutionnelles qui nécessitent davantage d’actions concrètes que de confrontations politiques.



Selon lui, les véritables priorités demeurent la création d’emplois, la relance économique, l’amélioration des services publics et la réponse aux attentes des Sénégalais.