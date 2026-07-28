Logement Social : La BHS à l’écoute des Coopératives

La Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) a organisé, dans le cadre d’une première édition, une journée d’échanges avec les coopératives d’habitat du pays, réunissant les principales structures coopératives, qu’elles soient déjà financées par la banque ou non. L’objectif affiché était de recueillir les besoins des coopératives en matière de financement, d’innovation et de développement de projets, afin d’affiner la politique d’accompagnement de la BHS dans le secteur du logement social.



La directrice générale de la Banque de l’Habitat, Astou Rose Gaye, a rappelé que l’institution accompagne depuis 46 ans la politique gouvernementale de logements sociaux, dont les coopératives d’habitat constituent le principal véhicule au Sénégal. Elle a précisé que l’accompagnement de la banque ne se limite pas au financement, mais couvre également la conception et la maturation des projets, le montage des dossiers, la phase de réalisation technique, ainsi que la commercialisation. Selon elle, l’un des atouts majeurs des coopératives réside dans le fait que leur commercialisation est d’ores et déjà assurée par leurs propres membres inscrits, dont la solvabilité est évaluée par la banque.



Parmi les préoccupations soulevées par les coopératives figurent notamment les taux d’apport et les taux d’intérêt appliqués aux crédits, des points sur lesquels la direction de la BHS a indiqué vouloir travailler avec ses équipes pour proposer une offre allégée. La banque a par ailleurs détaillé ses différents produits d’accompagnement, couvrant l’acquisition de foncier, l’aménagement et la viabilisation des sites, ainsi que la construction.



Du côté des coopératives, le colonel Abdou Niane, président du conseil d’administration de la coopérative militaire de construction, fondée en 1986 et accompagnée par la BHS depuis 1992, a salué une journée d’échanges qui a permis de partager l’expérience de sa structure, tout en réaffirmant son attachement à son partenariat privilégié avec la banque, malgré les sollicitations d’autres établissements concurrents. Paul Diaham, président de l’Union régionale des coopératives de Dakar, a de son côté insisté sur les difficultés liées aux procédures de financement, aux garanties et aux taux d’intérêt, tout en saluant cette initiative inédite de dialogue direct avec la BHS et en formulant des propositions concrètes pour dynamiser davantage le partenariat.