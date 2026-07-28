Enseignement supérieur : Le ministre des Infrastructures,Déthié Fall et Boubacar Camara réceptionnent de nouvelles infrastructures à Fatick et Kaffrine

Des salles de cours et des laboratoires modernes

Les universités de Fatick et de Kaffrine renforcent leurs capacités d’accueil et d’enseignement. Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, accompagné du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Boubacar Camara, a officiellement réceptionné de nouvelles infrastructures pédagogiques réalisées au profit de ces établissements.



Les ouvrages réceptionnés comprennent notamment des salles de cours modernes et équipées, des laboratoires, des bibliothèques ainsi que des salles de travaux dirigés et de travaux pratiques.



Les salles de travaux pratiques disposent également des installations nécessaires, notamment de l’eau et de l’électricité, afin de permettre aux étudiants et aux enseignants de mener leurs activités pédagogiques dans de meilleures conditions.



D’autres espaces destinés à l’enseignement, à la formation et à la recherche viennent compléter ces nouvelles infrastructures.



Une amélioration attendue des conditions d’études

La mise à disposition de ces équipements devrait contribuer au renforcement des capacités d’enseignement, de recherche et d’accueil des universités concernées.



Les nouvelles installations bénéficieront directement aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs ainsi qu’à l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire. Elles doivent notamment permettre de mieux organiser les enseignements, de développer les activités pratiques et d’offrir un environnement plus adapté aux exigences de la formation universitaire.



Cette réception constitue ainsi une étape importante dans le processus de développement des infrastructures de l’enseignement supérieur au Sénégal.



La volonté de moderniser les universités

À travers la réalisation de ces ouvrages, les autorités entendent poursuivre la modernisation des établissements publics d’enseignement supérieur et améliorer durablement les conditions de travail et d’apprentissage.



Cette initiative traduit, selon les autorités, la volonté du chef de l’État de doter les universités sénégalaises d’infrastructures modernes, fonctionnelles et adaptées aux besoins croissants des étudiants.



Elle s’inscrit également dans une dynamique visant à renforcer la qualité de l’enseignement supérieur, à soutenir la recherche et à réduire les difficultés liées au manque d’espaces pédagogiques dans certaines universités.



Une revendication portée depuis 2023

À Fatick, les étudiants ont salué la réception de ces nouvelles infrastructures. Ils ont magnifié les efforts consentis par le chef de l’État ainsi que par les ministres Déthié Fall et Boubacar Camara.



Selon les étudiants, la mise à disposition de ces bâtiments répond à une revendication qu’ils portaient depuis 2023. Ils espèrent désormais que ces nouveaux équipements permettront d’améliorer concrètement leur quotidien et de garantir de meilleures conditions d’études.

La réception des infrastructures pédagogiques de Fatick et de Kaffrine marque ainsi une avancée significative pour les communautés universitaires concernées, qui disposent désormais de nouveaux espaces pour assurer les enseignements, les travaux pratiques et les activités de recherche.

