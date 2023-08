Thiès/Navétanes 2023 : Abdoulaye Dièye remet des jeux d'équipements en plus d'une subvention de 25 millions FCFA aux 95 ASC de la zone1 A et souhaite voir les clubs Thiessois au devant de la scène

En cette période de grandes vacances, beaucoup de jeunes s'activent dans les navétanes. Pour appuyer ces jeunes joueurs en herbe pendant ces périodes, le dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, a remis des jeux de maillots, des ballons en plus d'une subvention de 25 millions FCFA aux 95 ASC de la zone 1 A (Thiès-est, Ouest et Nord).

Le dg de l'AIBD en a profité pour rappeler que ceci entre en droite ligne avec la vision du Chef l'État qui a beaucoup œuvré pour le développement du sport sénégalais. "C'est sous le magistère du Président Macky Sall que le Sénégal a gagné une coupe d'Afrique et plusieurs coupes. Grâce à lui, on peut dire que le Sénégal fait partie des pays émergents sur le plan footballistique", a-t-il laissé entendre. Selon lui, toutes les autorités et responsables politiques doivent pouvoir appuyer les sportifs pour le développement du sport sénégalais. Le dg de l'AIBD a également lancé un appel au président de l'ODCAV pour qu'il y ait plus de clubs compétitifs au niveau national et même sur le plan continental. Il a appelé à l'union des cœurs des sportifs Thiessois.

Cependant, il a décidé de mettre à la disposition des jeunes des bus pour la finale du Sénégal et 3.000 billets à leur disposition en l'honneur du Président Macky Sall pour cette dernière coupe du Sénégal qu'il va suivre en tant que chef de l'État.