Thiès : Les jeunes de la République des Valeurs lavent TAS à grande eau et taclent sévèrement le régime en place

À la suite des accusations portées contre Thierno Alassane Sall, les jeunes de la République des Valeurs / Réewum Ngor sont montés au créneau pour défendre leur leader.



Lors de leur face-à-face avec la presse locale, Assane Ba et Cie ont déclaré que TAS a fait preuve d'une grande probité morale lors de son passage au sein du gouvernement, en mettant toujours en exergue l'intérêt général.



Ces derniers disent avoir décidé de ne plus accepter les attaques ciblées contre Thierno Alassane Sall et d'apporter toujours la réplique à la hauteur des attaques visant à discréditer leur mentor...