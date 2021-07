Thiès : Habib Niang remercie ses militants pour l’accueil du Chef de l’État et sensibilise sur la troisième vague de Covid-19.

Après la grande mobilisation du 29 Juin 2021 sanctionnée par un succès éclatant lors de la venue du Président Macky Sall à Thiès, le responsable apériste de Thiès, Habib Niang, a tenu un point de presse ce Samedi 10 Juillet 2021 au "Sam ‘Prestige" pour remercier tous ses militants et toutes ses militantes.



En effet, ces derniers ont eu à faire une véritable démonstration de force le 29 Juin dernier.

À cet effet, Habib Niang a décidé de leur adresser ses vifs remerciements et encouragements pour le travail qu'ils ne cessent d'abattre quotidiennement et inlassablement sur le terrain, quileur à valu cette mobilisation exceptionnelle qui avait fini de séduire le président Sall lors de sa récente visite à Thiès.

La rencontre a aussi servi de prétexte à Habib Niang, pour exhorter ses militants et militantes à redoubler d'efforts et d’être encore plus proches de la base et de s’enquérir de leurs besoins pour leur trouver des solutions durables. Alors que le 23 Janvier 2022, n'est plus très loin, il les a incités à continuer le travail et « ne surtout pas entrer dans des détails inutiles. »

Avant de conclure, Habib Niang a tenu à sensibiliser sur la 3ème vague de la Covid-19 qui est en train de refaire surface avec son lot de conséquences désastreuses. À ce titre, il a invité tous et toutes au respect strict des mesures barrières pour se protéger et stopper la propagation du virus.

Il en a été de même dans l’après-midi consacré aux présidentes et secrétaires générales des 370 groupements, au nombre de 700 femmes. Habib Niang les a encouragées et félicitées pour tout l’engagement et le dévouement envers son projet politique citoyen. Également, l'avocat de la cause Thiessoise a tenu à leur rappeler les échéances électorales du 23 Janvier 2022 qui profilent à l'horizon.



Dans cette perspective, le travail pour la victoire au soir des élections locales vient pour lui de démarrer, car les politiciens de circonstance sont sur le terrain...