Thiès - Formalisation d'un Plan de plaidoyer : les acteurs se penchent sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables

À l'initiative de l'Ong "Humanité et Inclusion" (HI) au Sénégal, un atelier de renforcement de capacités se tient dans la cité du rail pour mieux appuyer les actions de plaidoyer en faveur des personnes handicapées et des personnes vulnérables.

Ainsi, il s'agit du renforcement de la dynamique d'actions en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées au Sénégal, à travers le projet "Agir pour un continuum éducation-formation professionnelle-emploi inclusif au Sénégal".

La mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et des personnes vulnérables.

"Il s'agit d'un financement qui a pour objectif de favoriser l'accès à une éducation inclusive de qualité des enfants, filles et garçons vulnérables dont ceux qui sont en situation de handicap, ainsi que leur maintien dans le système éducatif, de promouvoir la participation et l'autonomisation des personnes handicapées sur le plan socio-économique (Emploi et Handicap)", a déclaré Khady Diouf, responsable des opérations de "Humanité et Inclusion" (HI).