Thiès / Abdou Mbow sur l’entrée du Rewmi dans l'attelage gouvernemental : « La cause de la République et surtout l'esprit de patriotisme valent tous les sacrifices »

« Nous marquons notre pleine adhésion et notre satisfecit à la décision d'un autre fils du terroir, en l'occurence Idrissa Seck, à accompagner le Président Macky Sall dans sa vision et sa politique d'émergence à travers le PSE avec le plan d'exécution PAP2A ».



C'est la déclaration du 1er Vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow. Il l'a fait savoir face à la presse, au lendemain de l'installation du nouveau gouvernement.



Pour dire que les responsables apéristes de la cité du rail approuvent cette décision du Président de la République et qu'ils sont prêts à travailler avec lui.



Surtout que, estime-t-il, la cause de la République et surtout l'esprit de patriotisme valent tous les sacrifices (...). Non sans souligner que « le sacrifice consenti par ses alliés qui ont décidé de l'accompagner, trouve son fondement dans sa vision adossée sur une démarche de stabilité, d'efficacité et de cohésion nationale ».



Et d'ajouter : « notre satisfaction est d'autant plus grande qu'à notre niveau, je veux dire au niveau des instances de l'Alliance pour la République (Apr) et au delà, notamment au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakar (Bby), nous ne menagerons aucun effort pour travailler et coopérer pleinement pour l'atteinte des objectifs dans le seul but de servir le Sénégal et Thiès en particulier ».



Abdou Mbow a aussi magnifié l'entrée de nouveaux jeunes dans l'attelage gouvernemental.

En outre, il a renouvelé ses remerciements au Président Macky Sall pour sa confiance avec l'arrivée de Docteur Pape Amadou Ndiaye et du maire de Fandène, Augustin Tine.