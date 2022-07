Thiès / 1ère pluie : Un minaret s'effondre sur des personnes apprenant le Coran dans une mosquée faisant 2 morts (le maître Coranique et sa fille et 8 blessés

Un drame s'est produit ce mardi un peu avant le crépuscule au quartier Cité Senghor. Les faits se sont produits au cours de la première pluie hivernale. Le minaret de la mosquée situé au robinet Lamp Fall qui était en chantier s'est effondré sur le toit de la mosquée qui s'est écroulé sur les personnes qui étaient à l'intérieur de la mosquée en train d'apprendre le Coran avec leur maître. Bilan, 8 blessés et deux décédés : Le maître coranique Habib Sougou (34 ans) et sa fille Sounghoukhate (-10 ans) qu'il tentait de protéger au moment de l'incident. Le préfet de Thiès, Youssou Faye, le maire de ville, le Dr Babacar Diop et le maire de Thiès Est, Me Ousmane Diagne, se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Les victimes ont été acheminées à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène...