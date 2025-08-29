Thiénaba : deux frères vengent leur sœur battue, le beau-frère finit à l’hôpital

À Thiénaba, une banale querelle domestique a viré au règlement de comptes familial, plongeant deux belles-familles dans un cycle de violence qui s’est terminé… devant le tribunal.



Selon les faits rapportés, A. Dieng, en rentrant du travail, découvre son enfant en pleurs. Son épouse lui affirme que le petit a été corrigé par A. Mbaye, sa belle-sœur. Pris d’une colère noire, il se rend chez cette dernière pour demander des explications. Mais la discussion dégénère vite : au lieu des mots, ce sont les poings qui parlent. A. Mbaye est rouée de coups en pleine cuisine, blessée physiquement et humiliée.



L’appel à la fratrie



Refusant de subir en silence, la victime appelle aussitôt ses deux petits frères, S. et M. Mbaye, domiciliés à Chérif Lô. Leur fibre protectrice est piquée au vif : sans hésiter, ils enfourchent une moto et rallient Thiénaba.



À leur arrivée, ils trouvent A. Dieng tranquillement assis dans la cour. Mais la confrontation est brève : les coups pleuvent aussitôt. Le beau-frère violent est battu si durement qu’il perd connaissance. Transporté à l’hôpital, un certificat médical constatera une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours.



Du clash familial à la justice



Bien décidé à obtenir réparation, A. Dieng saisit la Brigade de gendarmerie de Thiénaba d’une plainte pour coups et blessures volontaires. Arrêtés et placés sous mandat de dépôt, les frères vengeurs comparaissent devant le Tribunal d’instance de Thiès.



À la barre, S. et M. Mbaye nient tout en bloc. « Nous n’avons jamais levé la main sur lui », affirment-ils. Mais leur beau-frère maintient sa version : « Ils m’ont battu jusqu’à ce que je m’évanouisse, et ils allaient me tuer sans l’intervention des voisins. »



Il réclame alors 800 000 FCFA de dommages et intérêts.



Le verdict



Le procureur, jugeant les faits établis, requiert l’application stricte de la loi. Finalement, le tribunal déclare les deux frères coupables et les condamne à une amende de 50 000 FCFA avec sursis, assortie du paiement de 200 000 FCFA de dommages et intérêts à la victime.

