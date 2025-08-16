Thiaroye : Après le passage des vagues destructrices, Le president Bassirou Diomaye Faye promet assainissement et restructuration urbaine

Sous un ciel lourd et une mer encore menaçante, le président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce samedi à Thiaroye-sur-Mer, accompagné du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Assainissement. Sur les lieux où les vagues ont avalé des maisons, des commerces et des pirogues, le chef de l’État a écouté les cris de détresse d’une population épuisée. « On ne dort plus, on vit avec la peur au ventre », confiait un pêcheur les yeux rougis par le sel et l’angoisse. Face à cette catastrophe qui a déjà transformé des quartiers en champs de ruines, Diomaye Faye a promis des mesures immédiates : évacuer l’eau des cimetières, installer des canaux pour drainer les pluies, et surtout organiser le déplacement de familles entières dont les maisons sont devenues inhabitables.





Le président a insisté sur la nécessité de « restructurer » Thiaroye, Mbao et Bargny, des villages qu’il juge « étouffés par une urbanisation non planifiée ». Pour lui, l’urgence est double : soulager les sinistrés avec des solutions rapides tout en préparant, avec l’aide de la coopération internationale, un plan d’atténuation contre l’avancée inexorable de la mer. Routes élargies, quartiers réorganisés, populations relogées : les chantiers annoncés sont immenses. Mais dans ce village meurtri, où certains dressent des digues de fortune avec des ordures et du sable, le scepticisme domine. « L’État promet toujours après les catastrophes, mais nous, on vit dans l’attente de la prochaine vague », lâche un habitant, incarnant la peur collective que Thiaroye ne disparaisse un jour des cartes, engloutie par l’océan.

