Thiadiaye : Père de 31 enfants, Birima « Ndongo » se tourne vers le trafic de chanvre indien pour nourrir sa famille
Le quartier Cité Nguère de Thiadiaye est en émoi après l’arrestation de Birima F., plus connu sous le surnom de « Ndongo ». Marié à trois épouses et père de 31 enfants, cet homme de plus de soixante ans s’était reconverti dans le trafic de chanvre indien pour, dit-il, subvenir aux besoins de sa nombreuse famille.
 
Une dénonciation anonyme qui fait tout basculer
 
Tout commence par un coup de fil anonyme adressé à la Brigade de gendarmerie de Thiadiaye. L’informateur révèle l’existence d’un vaste réseau de trafic de yamba, piloté par Ndongo. Considéré dans la zone comme un acteur bien implanté dans le commerce illicite, il finit par devenir la cible prioritaire des enquêteurs.
 
Pris la main dans le sac
 
Le jeudi 21 août, les forces de l’ordre montent une opération de filature. Après plusieurs heures de surveillance, le dispositif est déclenché alors que Birima F. s’apprêtait à livrer trois kilos de chanvre indien à un client venu spécialement de Dakar.
Surpris en flagrant délit, il n’a pas le temps de conclure la transaction. Les gendarmes passent à l’action et l’interpellent immédiatement.
 
Aveux sans détour
 
Conduit dans les locaux de la gendarmerie, Ndongo ne tarde pas à reconnaître les faits. Il admet non seulement être le propriétaire de la drogue saisie, mais aussi être un trafiquant régulier. Face aux enquêteurs, il explique que cette activité illégale lui permettait d’assurer la dépense quotidienne d’une famille élargie, qu’il décrit comme « difficile à entretenir avec les seuls moyens légaux ».
 
Déféré au parquet de Mbour
 
À l’issue de sa garde à vue, le sexagénaire a été déféré au parquet de Mbour, où un mandat de dépôt a été décerné contre lui. Il devra répondre de ses actes devant la justice le 26 août prochain, date fixée pour son jugement.
 
Lundi 25 Août 2025
Dakaractu



