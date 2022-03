Tête de liste de Yewwi Askan Wi pour les législatives : Me El Hadj Diouf rejette la candidature de Khalifa Sall.

En conférence de presse récemment, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont annoncé que Khalifa Ababacar Sall sera leur candidat pour les prochaines élections législatives.



Une décision rejetée par l'avocat Me El Hadj Diouf. En conférence de presse cet après-midi du mercredi, la robe noire précise que Khalifa Sall n'est pas éligible pour être candidat.



" En 2019, lors de la présidentielle, la candidature de Khalifa Ababacar Sall a été rejeté par la cour suprême. Car il a été condamné à une peine de 5 ans dans le cadre de détournement de derniers publics. Et rien n'a changé entre temps", rapporte l'avocat. Pour Me El Hadj Diouf, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi sont dans la manipulation et ils doivent avoir raison garder...