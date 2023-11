Tête-à-tête entre le député Farba Ngom et le maire de Matam, Mamadou Mory Diaw à Paris: Les relations se consolident pour aller vers un score " remake" d'environ 96% à Matam

Entre l'honorable député Farba Ngom et le maire de Matam, Mamadou Mory Diaw, les relations sont au beau fixe.



La preuve, les deux responsables politiques se sont rencontrés à Paris il y a quelques jours pour se pencher sur la prochaine présidentielle de 2024 afin de permettre à la coalition Benno Bokk Yakaar de gagner avec un score " remake" d'environ 96%.



Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, poursuit ainsi ses bons offices au sein de la majorité présidentielle dans le Fouta. Une mission qu'il est en train de réussir de fort belle manière, en vue d'assurer une victoire éclatante à la majorité présidentielle.



Il s'agira, comme les années précédentes, de faire bloc pour avoir les résultats escomptés, sinon plus. Pour rappel, le député-maire des Agnam Farba Ngom, l'ex ministre Mamadou Talla et l'actuel ministre de l'élevage, Daouda Dia, se sont réunis dernièrement en se donnant la main en vue de collecter le maximum de parrainages sous la supervision du délégué régional, Mamadou Talla.



Dans cette dynamique unitaire, seuls l'ex-ministre Malick Sall et le maire de Thilogne, Mamadou Élimane Kane manquent à l'appel...