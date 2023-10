Tambacounda : le parrain Mamadou Kassé a remis au Président de la zone 2B le trophée et des lots

La ville de Tambacounda va vibrer au rythme des chants et de l’ambiance des supporters de l’ASC Entente Quinzambougou et l’ASC rakadiou à l’occasion de la finale de la zone 2B qui aura lieu ce samedi 28 octobre 2023. Et pour cette occasion si spéciale pour le football de la région de Tambacounda, le parrain de la finale, monsieur Mamadou Kassé, a reçu dans sa demeure ce 27 octobre 2023 une délégation de la zone 2B dirigée par son président.

Mamadou Kassé, en a profité pour remettre à la zone 2B sa partition pour la finale. Des trophées collectifs et individuels, des jeux de maillots pour les finalistes et pour toutes les équipes de la zone, des ballons et plusieurs autres lots ont été mis sur la table pour récompenser les acteurs de cette finale.

Pour Mamadou Kassé, Directeur Général de SN LHM, « c’est un honneur d’être choisi comme parrain »...