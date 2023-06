Tabaski 2023 : L’approvisionnement en moutons risque d’être perturbé à cause des manifestations

Le mouton risque de se faire rare. À trois semaines de la Tabaski, les éleveurs sont toujours indécis à cause de cette situation tendue. L’approvisionnement en moutons pour la Tabaski 2023 risque de rencontrer une grande perturbation. « Nous sommes très inquiets par ces violentes manifestations dans le pays. Nous ne pouvons donner aucune garantie par rapport à l’approvisionnement correct en moutons pour la Tabaski. La situation du pays est là. Nous la vivons comme tous les sénégalais. Nous ne pouvons pas dire aux éleveurs d’être prudents et de ne pas prendre de risque. S’il n’y a pas de sécurité dans le pays, … il est évident que nous ne pourrons pas emmener de moutons », a fait savoir Ismaïla Sow.

Le président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal, dans un entretien à L’Observateur se veut clair et précis : « Nous avons une seule alternative, c’est de garder nos moutons dans les villages en attendant le retour à la normale de cette situation », prévient-il...