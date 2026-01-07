Décès de l’ancien recteur Seydou Madani Sy : Le PR Diomaye Faye présente ses condoléances

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté ses condoléances suite au décès de l’ancien recteur, ancien ministre et médiateur de la République, Seydou Madani Sy.
« J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Monsieur Seydou Madani Sy. Grand serviteur de l’État, premier recteur de l’Université de Dakar, ancien garde des Sceaux et médiateur de la République, il a marqué durablement notre pays par son engagement, sa rigueur morale et son attachement constant aux valeurs de la République », a écrit le chef de l’État.
Le président de la République a également adressé ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu’aux communautés universitaire et judiciaire. « À sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des communautés universitaire et judiciaire, j’adresse mes condoléances émues. Que la terre lui soit légère », a-t-il conclu sur sa page Facebook.
