TOUBA - Un caméraman et une journaliste de Touba Tv bastonnés, malgré leurs autorisations de circuler.

La consternation est grosse ! La presse départementale de Mbacké vient de recevoir un sacré coup. Sur les images que vous voyez, il est aisé de remarquer que des éléments des médias sont bastonnés comme des malpropres par un policier. Pourtant Ousseynou Mbodj et Sokhna Awa Ndiaye de Touba Tv tenaient, par devers eux, leurs autorisations de circuler. De plus près, on sent que c'est l'autorité de l'exécutif local qui a été bafouée au-delà de cet acte, on ne peut plus incompréhensible envers des journalistes qui ne voulaient qu'enregistrer une petite vidéo...