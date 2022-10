TOUBA - Makhtar Diop appelle à la remobilisation de l’Apr autour de la jeunesse

Élu député à l’Assemblée nationale, Makhtar Diop a renouvelé son engagement au sein de l’Apr et sa décision de sonner la remobilisation autour de la jeunesse. Venu présider la finale du tournoi organisé par le parti républicain pour des retrouvailles et la confraternité, le parlementaire a assuré de sa disponibilité à veiller à la satisfaction des doléances des jeunes, non sans inviter les autorités dont le ministre de la fonction publique à davantage appuyer les jeunes du département de Mbacké.

Bassirou Diagne, le parrain du tournoi, insistera pour ce qui le concerne, sur la nécessité qu’il y’a de remodeler la classe politique locale...