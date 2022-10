TOUBA - La victoire de Sokhna Ndatté Cissé saluée par les populations et par le Khalife Général des Mourides.

La championne du monde de récital de Coran, native de Touba y est revenue, auréolée de gloire et vivement saluée par les populations.



Sortie victorieuse d’un concours auquel 52 pays ont pris part, la fille a été accueillie et accompagnée jusque dans la maison du Khalife Général des Mourides. Maîtres coraniques et ndongo-daara ont profité de l’occasion pour dérouler un plaidoyer en faveur des daara.



El Hadj Cheikh Ndiaye, Cheikh Ndindy, invitera personnellement les autorités étatiques de ce pays à davantage soutenir les écoles coraniques qui, dit-il, manquent trop souvent de commodités.