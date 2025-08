TOUBA – L’hôpital Matlabul Fawzeini inaugure l’ère de la radiologie interventionnelle au Sénégal

Une non négligeable révolution médicale est en marche à Touba. L’hôpital Matlabul Fawzeini vient de franchir un cap historique avec l’inauguration de son tout nouveau service de radiologie interventionnelle. Une première dans la région qui promet de sauver des vies, tout en réduisant les délais et les coûts des traitements. Pour mieux expliquer à DakaraActu de quoi il s’agit , un médecin murmure : « Imaginez opérer un foie, drainer un abcès ou déboucher une artère… sans ouvrir le patient. C’est la magie de la radiologie interventionnelle, une discipline alliant imagerie haute précision (scanner, échographie) et micro-techniques chirurgicales ». Face à la presse, Ndèye Fatou Thialaw Diop précise : « Avant, les patients devaient parcourir des centaines de kilomètres pour Dakar, voire l’étranger. Désormais, tout se fait ici, en un temps record ».



Elle se réjouira de déclarer « finies les chirurgies lourdes avec la mise en place des micro-incisions guidées par caméra. « . En plus de cela , les coûts sont maîtrisés avec des résultats qui peuvent sortir le même jour et un gain de temps de plus de 80%.



Avec ce bond technologique, l’hôpital Matlabul Fawzeini vise clairement le statut de référence régionale. « Notre prochain défi ? La télémédecine pour couvrir les zones rurales », confie Dr Mamadou Lô, directeur de l’établissement.