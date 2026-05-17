Accident près du parc du Niokolo-Koba : trois morts et 19 blessés graves


Accident près du parc du Niokolo-Koba : trois morts et 19 blessés graves

Un grave accident de la circulation a fait trois morts et dix-neuf blessés graves ce samedi 16 Mai  vers l'après-midi , à environ trois kilomètres de l’aire protégée du Parc national du Niokolo-Koba, renseigne une source  sécuritaire. 

Le drame s’est produit lorsqu’un minicar transportant plusieurs passagers a brusquement dérapé avant de percuter violemment un camion immobilisé sur la chaussée.

La violence du choc a causé la mort sur le coup de trois occupants du véhicule léger, plongeant les témoins dans l’émoi.

Alertés, les éléments de la 62e Compagnie d’incendie et de secours sont rapidement intervenus pour porter assistance aux victimes.

Les blessés ont été évacués vers des structures sanitaires, tandis que les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de l’Hôpital régional Amath Dansokho, tandis que le chauffeur du minicar, grièvement blessé, a été admis en soins intensifs où il bénéficie d’une prise en charge médicale d’urgence.

 Les éléments de la Brigade de gendarmerie de proximité de Mako ont procédé aux constatations d’usage avant d’interpeller le conducteur du camion qui  a été placé en garde à vue pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui relance une nouvelle fois la question de la sécurité routière sur cet axe très fréquenté.

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Dimanche 17 Mai 2026
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