TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique

Les dernières pluies, accompagnées de vents violents, ont provoqué d’importantes inondations ainsi que divers dégâts, dont la chute d’un poteau électrique, visiblement brisé par les branches d’un arbre (un soump, ou dattier du désert) .



Conscientes du danger que représente l’électricité au contact de l’eau, les populations sont contraintes de rester cloîtrées chez elles, par crainte d’une électrocution.



Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on entend un conseiller municipal exprimer sa colère et son amertume. Il déplore l’inaction des sociétés d’électricité responsables, accusées de ne pas répondre aux multiples interpellations. « Nous les avons appelés à maintes reprises. Maintenant, s’il y a une catastrophe, que personne ne vienne nous dire que nous n’avions pas averti à temps! », déclare-t-il avec véhémence.



Affaire à suivre…