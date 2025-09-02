TGI Diourbel : Maguette Dia risque 1 an ferme pour abus de confiance

Le tribunal correctionnel de Diourbel rendra son verdict le 11 septembre prochain dans l'affaire d'abus de confiance opposant le ministère public et Cheikh Badiane à la dame Maguette Dia poursuvie pour le chef d'abus de confiance portant sur 5,9 millions Cfa.







L'affaire se passe à Touba au mois de juillet dernier quand Cheikh Badiane a constaté un manquant de près de six millions sur les douze millions Cfa qu'il avait confiés à Maguette Dia, la responsable des six points de transfert d'argent dans la zone de Touba.







C'est après un inventaire effectué que le trou de 5.9 millions Cfa a été découvert. Ce que Maguette Dia a confirmé non sans nier l'avoir détourné. En revanche, elle a pointé du doigt son superviseur Ibra Ndiaye. Lequel s'est enfui au Maroc après avoir subtilisé plusieurs millions à Cheikh Badiane.







Pour sa défense, Maguette Dia a déclaré que Ibra Ndiaye a profité de son accès dans le système pour détourner les 5.9 millions Cfa. Une version réfutée par Cheikh Badiane selon lequel, Ibra Ndiaye n'avait aucune possibilité de prendre l'argent via le système.







Pour sa constitution de partie civile, Cheikh Badiane a réclamé huit millions Cfa de dommages et intérêts avant que le procureur ne requiert un an de prison ferme en sus d'une amende de 500 mille Cfa.







Pour sa part, Me Taha Cissé a reconnu la responsabilité de sa cliente Maguette Dia non sans réfuter l'abus de confiance. Car d'après l'avocat de la défense, les éléments constitutifs dudit délit ne sont pas établis dans ce dossier.







"En toute responsabilité, ma cliente n'a jamais contesté la somme manquante. Mais il faut relever que les faits ne sont pas inventés concernant le nommé Ibra Ndiaye que Cheikh Badiane reconnaît avoir recruté et mis en contact avec Maguette Dia. Ma cliente a été irréprochable depuis plus de deux ans qu'elle travaille avec son employeur Cheikh Badiane. Elle a été de bonne foi. Il existe le fait d'un tiers même si Maguette Dia a une faute civile qu'il faut reconnaître", a-t-il plaidé.

