Système éducatif : La COSYDEP implique les techniciens de l’information dans la sensibilisation pour mieux cerner les difficultés du secteur.

La Coalition des organisations en synergie pour la Défense de l’éducation publique (COSYDEP) a organisé ce mercredi une séance d’échanges et de partage avec les journalistes pour leur présenter 3 rapports sur le système éducatif.



Le directeur exécutif de la Cosydep, Cheikh Mbow, et ses équipes, ont étalé les difficultés liées à l’éducation tout en donnant aux professionnels des médias, l’opportunité d’extérioriser leurs pensées sur les différents documents qui traitent généralement de la question de l’état-civil, des inondations et de la problématique de la qualité des enseignements, des abris provisoires et de la carence d’enseignants.



Après l’exposé de ces rapports, les acteurs de l’enseignement comme ceux des médias ont reconnu l’importance de changer de paradigme en s’approchant des communautés pour mieux cerner les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans le domaine de l’éducation.



C’est pourquoi, consciente du rôle important que la presse joue dans la sensibilisation et l’éveil des consciences, la Cosydep veut impliquer le 4ème pouvoir dans l’étude et la résolution des problèmes dans le système éducatif sénégalais.



C’est pourquoi les trois rapports sur ces sujets cruciaux cités plus haut, vont permettre aux journalistes de disposer de certaines informations utiles à la connaissance de l’évolution de l’éducation au Sénégal.